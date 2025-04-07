رئيس صحة الشيوخ: الرئيس السيس بروز الرؤية المصرية المتكاملة لمجمل القضايا الإقليمية

قال النائب الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حملت العديد من المضامين العميقة التي عكست رؤية مصرية متكاملة لمجمل القضايا الثنائية والإقليمية، وجاءت الكلمة في توقيت بالغ الأهمية، مع تصاعد الأزمات في الإقليم وتنامي الحاجة إلى شراكات دولية قائمة على المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل.

تطوير الشراكة الاقتصادية

ولفت خضير، في تصريح صحفي له اليوم، أن الرئيس السيسي ركز على أهمية تطوير الشراكة الاقتصادية مع فرنسا، ليس فقط من باب التبادل التجاري، بل باعتبارها ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة مصر على توطين التكنولوجيا والصناعات الاستراتيجية.

وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن دعوة الرئيس لانخراط أوسع للشركات الفرنسية في الاقتصاد المصري إشارة واضحة إلى أن القاهرة ترى في باريس شريكًا اقتصاديًا طويل الأمد، وليس مجرد شريك ظرفي أو محدود في إطار مصالح ضيقة، مشيرا إلى أن هذا الطرح يعكس رغبة مصر في تنويع علاقاتها الاقتصادية والانفتاح على شراكات تحقق توازنًا مع القوى الدولية المختلفة.

مجالات التعاون الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي

واختتم الدكتور حسين خضير، حديثه بالقول: التوسع في الحديث عن مجالات التعاون الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والهيدروجين الأخضر والأمن السيبراني، أبرز كذلك رؤية مصر نحو المستقبل، وسعيها لامتلاك أدوات القوة الحديثة في عالم يتغير بسرعة، حيث أصبحت التكنولوجيا والطاقة النظيفة مفاتيح التفوق والريادة.