أمير هشام: ناصر ماهر طلب تعديل عقده.. وعليه الالتزام بتصريحاته

كشف الإعلامي أمير هشام، من خلال برنامجه “بلس 90” المذاع عبر قناة النهار، أن ناصر ماهر، لاعب وسط نادي الزمالك، كان قد تقدم بطلب لتعديل عقده مع القلعة البيضاء منذ فترة طويلة.

وأكد هشام أن هذه المعلومات موثوقة وصادرة من مصادر داخل النادي.

تصريحات اللاعب على “إنستجرام”

ورغم هذه المعلومات المؤكدة، أشار هشام إلى أن اللاعب خرج مؤخرًا عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام”، ونفى تقدمه بأي طلب لتعديل عقده.

وقال هشام: “بما أن ناصر ماهر نفى القصة علنًا، نأمل أن يظل ملتزمًا بما نشره عبر ستوري إنستجرام، وألا تأتي الأيام المقبلة بما يخالف ما قاله”.

الإعلامي يؤكد التزام اللاعب بتصريحاته

شدد هشام على أن احترام اللاعب لكلمته أمر ضروري، خاصة بعدما نشر نفيه العلني.

وتابع: “نحن نمتلك معلومات منذ فترة طويلة تؤكد طلبه تعديل العقد، لكن الآن بعدما نفى الأمر، يجب عليه أن يلتزم بما قاله وألا يظهر عكس ذلك مستقبلاً”.

وفي ختام تصريحاته، تمنى هشام التوفيق للاعب ناصر ماهر في مشواره القادم مع الزمالك، مؤكدًا أن التركيز في الملعب هو الأهم في هذه المرحلة، بعيدًا عن أي جدل يتعلق بالعقود أو الأمور الإدارية.

هذا الجدل يعكس أهمية الوضوح والشفافية في علاقة اللاعبين بالأندية، خاصة في ظل الضغوط الإعلامية والجماهيرية التي تحيط بالأندية الكبرى مثل الزمالك



