ماركو مراد يعتذر لـناصر ماهر: له عندي حق عرب

وجه الإعلامي ماركو مراد رسالة اعتذار لناصر ماهر، لاعب نادي الزمالك، بعدما تحدث قبل يومين عن أن اللاعب متذمر وطالب بتعديل عقده مع نادي الزمالك، قبل أن ينفي اللاعب ذلك اليوم.

وقال ماركو مراد، مقدم برنامج «ملعب البلد»، عبر قناة «صدى البلد»، «ناصر ماهر له عندي حق عرب، ونحن لا نخشى في الحق لومة لائم».

وأردف قائلًا: «إحنا قولنا إن اللاعب ليس في حالته النفسية الجيدة وأنه طلب بتعديل عقده مع النادي وزيادة راتبه، وهذه المعلومة كانت من مصدر مقرب جدًا من الزمالك».

واستطرد قائلًا: «ولكن طالما أن اللاعب طلع ببيان وقال فيه إن لم يطلب تعديل تعاقده مع نادي الزمالك، وأنه يحترم تعاقده مع النادي، وأنه لا صحة تمامًا.

وأضاف مراد: «معلوماتنا كانت صح، ولكن هذا لا يفرق معي، ولكن ما يفرق معايا هو استقرار الأندية الجماهيرية، لكن حينما نقول خبر نكون متأكدين منه».