الإسماعيلية.. حشود بالآلاف تتجه إلى العريش رفضا للتهجير

توجهت حشود غفيرة من محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الثلاثاء إلى العريش، تزامنا مع الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي ماكرون على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددًا من الوزراء، رفضا للتهجير ودعما للقيادة السياسية.

وتوافد المواطنون من المدن والقرى على الأتوبيسات المتجهة إلى مدينة العريش، رافعين أعلام مصر، ولافتات لا التهجير، وكلنا وراك ياريس".

وأعرب المواطنون عن رفضهم لمخطط تهجير الفلسطينيين، معلنين دعمهم للقيادة السياسية في اتخاذ ما يلزم لحفظ الأمن القومي المصري.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي خلال زيارته لميناء العريش، طواقم من منظمات غير حكومية فرنسية وأممية، إضافة إلى الهلال الأحمر المصري، كما يُحتمل أن يلتقي فلسطينيين وعناصر أمن فرنسيين ضمن بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الحدود، التي يُفترض نشرها في رفح مستقبلًا.

وأكد محافظ شمال سيناء، في تصريحات مسبقة، أن الرئيس ماكرون، سيقوم بزيارة للمخازن اللوجستية التابعة للهلال الأحمر المصري في العريش، والتي تضم آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة، كما سيزور مستشفى العريش العام للاطلاع على أوضاع الجرحى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج هناك.