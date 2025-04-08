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استشهاد 59 فلسطينيًا وإصابة 137 آخرين في غارات اسرائيلية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهاد 59 فلسطينيًا وإصابة 137 آخرين في غارات اسرائيلية

غارات اسرائيلية
غارات اسرائيلية
القسم الخارجي

أفادت مصادر طبية في قطاع غزة بأن الغارات الجوية الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية أسفرت عن استشهاد 59 فلسطينيًا وإصابة 137 آخرين. 

وبذلك، يرتفع إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء عمليات الاجتياح الإسرائيلية في أكتوبر 2023 إلى 50,752، مع إصابة 115,475 آخرين. ​

في حادثة بارزة، قُتل الصحفي الفلسطيني حلمي الفقعاوي وأُصيب تسعة آخرون، بعضهم بحالة حرجة، جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيمة إعلامية داخل مجمع مستشفى ناصر في خان يونس

وأظهرت لقطات مصورة محاولات لإخماد النيران في الخيمة المشتعلة. ​

وفي حادثة أخرى، استهدفت غارة إسرائيلية مطبخًا خيريًا في خان يونس، حيث كان الفلسطينيون يتجمعون للحصول على وجبات الطعام بسبب النقص الحاد في الإمدادات الغذائية الناجم عن الحصار المستمر. 

وأسفر الهجوم عن مقتل ستة أشخاص وإصابة عشرة آخرين، معظمهم من النساء والأطفال. ​

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات بعد انهيار وقف إطلاق النار في 18 مارس 2025، مما أدى إلى استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة. 

ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، قُتل أكثر من 1,000 شخص ونزح أكثر من 100,000 منذ ذلك الحين. ​

تواجه غزة أزمة إنسانية متفاقمة مع استمرار الحصار ونقص الإمدادات الأساسية، مما دفع المنظمات الإنسانية إلى التحذير من كارثة وشيكة في حال عدم تدخل المجتمع الدولي لوقف التصعيد وتقديم المساعدات اللازمة.​

قطاع غزة الغارات الجوية الإسرائيلية العمليات العسكرية عمليات الاجتياح الإسرائيلية حلمي الفقعاوي غارة إسرائيلية خان يونس

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