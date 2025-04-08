يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري نظيره سيمبا التنزاني، في إطار منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية

موعد مباراة المصري وسيمبا التنزاني

وتقام المباراة غدا الاربعاء في تمام الساعة الثالثة عصر بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت دار السلام على ملعب “بنيامين مكابا” بالعاصمة التنزانية.





ويدخل المصري المباراة بأفضلية مريحة، بعدما حقق فوزاً مهماً في لقاء الذهاب الذي أقيم مساء الأربعاء الماضي على ملعب السويس الجديد، وانتهى بنتيجة 2-0 لصالح الفريق البورسعيدي.

وسجل هدفي المباراة كل من الجزائري عبد الرحيم دغموم، والنيجيري جون إيبوكا، ليمنحا المصري دفعة قوية قبل مواجهة الإياب المرتقبة.





وتم تعيين طاقم تحكيم دولي لإدارة المواجهة المرتقبة، بقيادة حكم الساحة البنيني ديجيندو لويس، ويعاونه كل من مواطنه إيريك إيامفو كمساعد أول، والأنغولي دي أوليفيرا كمساعد ثانٍ، فيما يتولى البنيني أديسا ليجالي مهمة الحكم الرابع. وعلى صعيد تقنية الفيديو، تم إسناد المهمة للحكمة ليتيسيا فيانا من إي سواتيني، وتعاونها الحكمة الزامبية ديانا شيكوتيشا.



