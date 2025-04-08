ملحمة شعبية.. آلاف المصريين يعلنون رفضهم تهجير الفلسطينيين من العريش

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات حية من احتشاد آلاف المصريين في العريش لرفض تهجير الفلسطينيين من غزة ودعم قرارات القيادة السياسية بشأن القضية الفلسطينية.

كما احتشد آلاف المواطنين من أبناء محافظة بورسعيد في ميدان الشهداء "ميدان المسلة"، للتعبير عن رفضهم محاولات تهجير الفلسطينيين، وتأييدهم الكامل لمواقف وقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية.

ورفع المشاركون أعلام مصر وفلسطين وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرددين هتافات تؤكد تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، منها: "لا للتهجير"، و"يا فلسطيني يا فلسطيني دمك دمي ودينك ديني"، و"بورسعيد قالت كلمتها.. إسرائيل تحت جزمتها"، في أجواء وطنية مهيبة امتلأت بالحماس والتكاتف.

وشهدت المحافظة تحركات واسعة منذ صباح اليوم، حيث بدأت حافلات مجهزة في نقل المواطنين إلى مدينة العريش، للمشاركة في فعاليات دعم القضية الفلسطينية ورفض مخططات التهجير، في مشهد يعكس الوعي الشعبي والوطني لأبناء بورسعيد.