الدفاع المدني في غزة: 19 شهيدا جراء غارات الاحتلال على القطاع فجر اليوم

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الدفاع المدني في غزة، أعلن أن هناك 19 شهيدا جراء غارات الاحتلال على القطاع فجر اليوم.

احتشد الآلاف من أهالي مراكز ومدن محافظة البحيرة، بميدان جلال قريطم "دوران الإستاد" استعدادا للذهاب إلى مدينة العريش لدعم القضية الفلسطينية، ومساندة الدولة المصرية في قراراتها الرافضة لتهجير الفلسطينيين.

وأطلق الأهالي عدداً من الهتافات منها، "لا لا للتهجير" و"إحنا معاك يا ريس"، و"تحيا مصر"، وغادرت محافظة البحيرة منذ قليل مئات الأتوبيسات، فى طريقها إلى مدينة العريش.

وأعلن الملايين من أبناء الوطن بجميع المحافظات دعمهم الكامل لسياساته وجهوده في تحقيق الاستقرار والتقدم لمصر، كما عبر المواطنون عن رفضهم القاطع لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني.

وأكدوا موقف مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين المشروعة.



