أحمد حمدي: تحقيق السلام في فلسطين يتطلب تحقيق العدالة والاعتراف بالشرعية

علق الكاتب الصحفي أحمد حمدي على تأثيرات القمة الثلاثية على السلام في المنطقة والتعاون المصري الفرنسي في مختلف المجالات.

وقال أحمد حمدي خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن تحقيق السلام في المنطقة يستلزم وجود أفق سياسي يحقق مصالح جميع الأطراف، بالإضافة إلى إقامة دولة فلسطينية إلى جوار دولة إسرائيلية.

وأكد أن السلام لا يتحقق من خلال قهر طرف على حساب الآخر، بل عبر العدالة المتبادلة والاعتراف بشرعية الطرفين.

وأشار حمدي إلى أن إسرائيل، مهما بلغت تجاوزاتها ضد الفلسطينيين، لن تتمكن من تحقيق السلام لنفسها في المنطقة دون الاعتراف بحقوق الفلسطينيين.

وأضاف أن الشرط الأساسي لأي تسوية سلمية هو الاعتراف بشرعية الطرفين على حد سواء.