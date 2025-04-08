أشرف العشري: زيارة ماكرون للعريش رسالة رمزية لإسرائيل وأمريكا وأوروبا لإنهاء حرب غزة

قال أشرف العشري، مدير تحرير جريدة "الأهرام" إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر تاريخية واستثنائية بين القاهرة وباريس.

وأضاف "العشري" في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" أن هناك درجة كبيرة من الانفتاح فيما يتعلق بالتعاطي الفرنسي مع الجهود المصرية بشكل كبير.

وأكد أن هناك إيمان فرنسي كبير بما تقوم به مصر فيما يتعلق بالتعاطي مع تفاصيل المشهد الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر 2023، مشيرًا إلى وجود تقدير فرنسي بما تبذله مصر من جهود بشأن ملف غزة.

وأشار إلى أن الزيارة الحالية وفرت الكثير من استحقاقات التفاهم والتماهي الكامل في العلاقات المصرية الفرنسية فيما يتعلق بالشرق الأوسط.

وأكد أن زيارة الرئيس الفرنسي للعريش لإرسال رسالة سياسية رمزية للمجتمع الدولي وإسرائيل وأمريكا وأوروبا من أجل إنهاء الحريق المشتعل في قطاع غزة.