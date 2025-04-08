الشعب والقيادة قالوا كلمتهم : لا لتهجير الفلسطينين .. صور

مصر تتوج مواقفها الراسخة ،لتكتب تاريخيا يراه العالم من العريش، لتعلن رفضها شعبيا وسياسيا،لتهجير الفلسطينين فى رسالة واضحة للجميع ،عبر تواجد الآف المصريين في تجمع مهيب معبرا عن غضبة ورفضة للتهجير.

الشعب يحتشد خلف قيادته



مشهد ضخم تجمع الآف المصريين محتشدين في العريش خلف قيادتهم السياسية ،ليقولوا كلمتهم ليوثقها التاريخ والعالم لا لتهجير الفلسطينين ، مشددين على الرفض القاطع لأي مساعي تتجه نحو إزاحة أهالى غزة خارج أراضيهم.

زيارة تاريخية للعريش



فيما توجه الرئيس السيسي مع نظيرة الفرنسي إيمانويل ماكرون، في زيارة تاريخية للعريش متفقدين مستشفي العريش والمصابين من أهالي غزة ،لتكون رسالة كاشفة للعالم عن حقيقة معانتهم على أرض الواقع ، والمساعدات المتوقفة في مطار العريش التي لم تتمكن من الدخول لقطاع غزة منذ أكثر من 40 يوم بسبب إعاقة إسرائيل لدخول أى مساعدات وإحكامها لحصار القطاع.

إشادة بـ رعاية المصابين



من جانبه أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالجهود المصرية المبذولة لاستقبال المرضى والجرحى الفلسطينيين ، والتى لاقت إهتمام بالغ بكافة المصابين .



فيما عملت الدولة عملت منذ هذه الأزمة على استقبال الحالات الخاصة بالمصابين والجرحى داخل المستشفيات المصرية، موضحًا أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار في شهر يناير الماضي وحتى السابع عشر من مارس استقبلت الدولة المصرية ما يزيد على 1672 مصابًا وجريحًا فلسطينيًا داخل المستشفيات المصرية.



وفى ذات السياق شهدت الساعات الماضية تجمع وفود من العديد القوى والأحزاب السياسية والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني مع فجر اليوم الثلاثاء، للتوجه إلى معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة.

