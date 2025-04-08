قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم .. عيار 21 مفاجأة
الرئيس السيسي وماكرون يزوران العريش واستقبال حاشد من المواطنين
الشعب والقيادة قالوا كلمتهم : لا لتهجير الفلسطينين .. صور
هل الزواج في شهر شوال مكروه؟.. دار الإفتاء تكشف عن سبب المقولة الخاطئة
تثبيت كاميرات على أجساد حكام مونديال الأندية وقاعدة جديدة لمواجهة إهدار الوقت
شيله من على الشاحن.. إبراهيم فايق يفجر مفاجأة: زيزو أهلاوي بنسبة 100%
بعد تصريحات زيزو.. الدردير: هل وقع للأهلي ويحاول الخروج بدور الضحية؟
أونروا: إسرائيل تقتحم 6 مدارس في القدس الشرقية وتسلم أوامر إغلاق
بيراميدز يشكو الجيش الملكي بسبب المضايقات قبل مباراة دوري الأبطال
شاهد طلب زيزو للحصول على تأشيرة أمريكا| خاص
هل يتم تثبيت أسعار البنزين في مصر بعد تراجع النفط لأدنى مستوى منذ 2021؟
مهيب عبد الهادى عن تأشيرة زيزو إلى أمريكا: مساء الخير على المصداقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الشعب والقيادة قالوا كلمتهم : لا لتهجير الفلسطينين .. صور

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد الاسكندرانى

مصر تتوج مواقفها الراسخة ،لتكتب تاريخيا يراه العالم من العريش، لتعلن رفضها شعبيا وسياسيا،لتهجير الفلسطينين فى رسالة واضحة للجميع ،عبر تواجد الآف المصريين في تجمع مهيب معبرا عن غضبة ورفضة للتهجير.

الشعب يحتشد خلف قيادته


مشهد ضخم تجمع الآف المصريين محتشدين في العريش خلف قيادتهم السياسية ،ليقولوا كلمتهم ليوثقها التاريخ والعالم لا لتهجير الفلسطينين ، مشددين على الرفض القاطع لأي مساعي تتجه نحو إزاحة أهالى غزة خارج أراضيهم.

زيارة تاريخية للعريش


فيما توجه الرئيس السيسي مع نظيرة الفرنسي إيمانويل ماكرون، في زيارة تاريخية للعريش متفقدين مستشفي العريش والمصابين من أهالي غزة ،لتكون رسالة كاشفة للعالم عن حقيقة معانتهم على أرض الواقع ، والمساعدات المتوقفة في مطار العريش التي لم تتمكن من الدخول لقطاع غزة منذ أكثر من 40 يوم بسبب إعاقة إسرائيل لدخول أى مساعدات وإحكامها لحصار القطاع.

إشادة بـ رعاية المصابين


من جانبه أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالجهود المصرية المبذولة لاستقبال المرضى والجرحى الفلسطينيين ، والتى لاقت إهتمام بالغ بكافة المصابين .


فيما عملت الدولة عملت منذ هذه الأزمة على استقبال الحالات الخاصة بالمصابين والجرحى داخل المستشفيات المصرية، موضحًا أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار في شهر يناير الماضي وحتى السابع عشر من مارس استقبلت الدولة المصرية ما يزيد على 1672 مصابًا وجريحًا فلسطينيًا داخل المستشفيات المصرية.


وفى ذات السياق شهدت الساعات الماضية تجمع وفود من العديد القوى والأحزاب السياسية والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني مع فجر اليوم الثلاثاء، للتوجه إلى معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة.
 

مصر تهجير الفلسطينين الفلسطينين المصريين رفضة للتهجير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

وزير التربية والتعليم

التعليم تلزم المدارس بتنفيذ قرار عاجل بعد ظهور نتائج الامتحانات الشهرية

انوسه كوته مدربة السيرك

مدرب مساعد من 5 سنين.. أنوسة كوتة تكشف مفاجآت جديدة في واقعة التهام نمر يد عامل سيرك طنطا

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

مفاجأة فى شرط زيزو للبقاء فى الزمالك...أحمد حسن يكشف

أحمد حسن يكشف عن مفاجأة فى شرط زيزو للبقاء مع الزمالك

وزير التعليم ومدير إدارة الباجور التعليمية

كان واقف ورا الوزير وماكلموش.. تفاصيل جديدة بشأن وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية

عامل السيرك المصاب بطنطا

بعد فحص حيوانات سيرك طنطا.. لجنة بالخدمات البيطرية: لا وجود لأمصال السعار

وزير التربية والتعليم

تفاصيل رسمية نهائية بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني

ترشيحاتنا

ارشيفي

بالملايين.. السعودية تعلن أعداد معتمري الخارج في موسم ذروة رمضان

البنتاجون

ماذا يحدث في وزارة الدفاع الأمريكية؟.. البنتاجون يقيل قيادة جديدة

ارشيفي

حماس لجيش الاحتلال: التصعيد العسكري لن يُعيد الأسرى أحياء

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات| مايوة مي سليم وإطلالة ياسمين صبري يثيران الجدل.. تحذيرات جوية اليوم وعلاجات طبيعية لأحتقان الحلق

مي سليم
مي سليم
مي سليم

في أقل من 24 ساعة.. تركيب موزع كهرباء حلقي لخدمة مشروع صرف صحي قرية كفر دبوس بههيا

محول كهرباء
محول كهرباء
محول كهرباء

كيف أعرف أن عملية الفتاق نجحت؟ علامات تطمئنك

كيف أعرف أن عملية الفتاق نجحت؟
كيف أعرف أن عملية الفتاق نجحت؟
كيف أعرف أن عملية الفتاق نجحت؟

بالمايوه.. مي سليم تستقبل الصيف بإطلالة جريئة على البحر| صور

بالمايوه مي سليم تستقبل الصيف بإطلالة جريئة على شاطئ رملي..صور
بالمايوه مي سليم تستقبل الصيف بإطلالة جريئة على شاطئ رملي..صور
بالمايوه مي سليم تستقبل الصيف بإطلالة جريئة على شاطئ رملي..صور

فيديو

أخ ينهي حياة شقيقة

خلص عليه بدل ما يباركله.. أخ ينهي حياة شقيقه قبل فرحه بأيام

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة مع وزير الجيوش الفرنسية والوفد الموافق له

وزير الدفاع يلتقى وزير الجيوش الفرنسية لبحث التعاون العسكري المشترك

زيزو أهلاوي

اللي معاه عقد يطلعه… الزمالك يتحدى توقيع زيزو للأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تشريح زلزال التحولات الكونية في عالم متعدد الأقطاب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دائما في القلب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب.. "الرسوم الجمركية".. ترامب يلقي قنبلة نووية على الاقتصاد العالمي

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: عيد تحرير سيناء .. وتجدد المخاطر والتحديات

المزيد