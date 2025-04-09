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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار قضائي ضد المتهمين بقتل رجل أعمال في القاهرة الجديدة

محكمة
محكمة
رامى المهدي

جدد قاضي المعارضات حبس المتمهين بقتل رجل اعمال  بسبب وجود علاقة بين المجني عليه وشقيقة المتهم الأول في القاهرة الجديدة 15 يومًا.

وكانت صرحت جهات التحقيق بتشريح جثمان المجني عليه رجل الأعمال للوقوف على ملابسات الواقعة، وطلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على تفاصيل الحادث.

استمعت جهات التحقيق، بالقاهرة الجديدة إلى أقوال المتهمين في واقعة قتل رجل أعمال بسبب وجود علاقة مع المتهم الأول والمجني عليه في القاهرة الجديدة.

واعترف المتهمين بقتل رجل اعمال بالقاهرة الجديدة بتفاصيل ارتكاب الواقعة، ووجود علاقة بين المجني وشقيق المتهم الأول.

وأكد المتهم الأول في تحقيقات النيابة بالقاهرة الجديدة أنه اكتشف وجود علاقة بين شقيقته والمجني عليه حيث استعان بصديقه وتوجهوا إلى منزل المجني عليه وأثناء الحديث معه نشبت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى اشتباك وقاموا بإنهاء حياة رجل الأعمال وفروا هاربين من مسرح الجريمة.

وقررت جهات التحقيق حبس المتهمين بقتل رجل الأعمال في القاهرة الجديدة 4 أيام.

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى أقل من 24 ساعة ملابسات ما تبلغ بتاريخ 5 الجارى لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بإكتشافه مقتل والده ( صاحب شركة مقاولات ) وتقطيع جثمانه بالشقة محل سكنه كائنة بدائرة القسم .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (شخصان مقيمان بنطاق محافظة القاهرة ) .

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة لإكتشاف أحدهما وجود علاقة بين المجنى عليه وشقيقته ، قام على أثرها بالإستعانة بالمتهم الآخر والتوجه لمحل إقامة المجنى عليه والتعدى عليه مما أودى بحياته .. وأمكن ضبط متعلقات المجنى عليه المستولى عليها والأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .


 

قاضي المعارضات رجل اعمال القاهرة الجديدة

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