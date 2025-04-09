مصرع طفل بسوهاج دهستــه سيارة ربع نقل أمام منزله | تفاصيل

شهدت مدينة دار السلام بمحافظة سوهاج، حادثًا مأساويًا راح ضحيته طفل في الثامنة من عمره، إثر اصطدامه بسيارة ربع نقل أثناء لهوه أمام منزله.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الحادث إلى أن سيارة "ربع نقل" كانت تسير على الطريق في منطقة دار السلام، وكان يقودها المدعو "أحمد م. ش. أ"، 35 عامًا، سائق ومقيم بذات الناحية.

وأثناء مرور السيارة بالقرب من منزل الطفل "آدم م. ع. أ"، 8 سنوات، تلميذ، الذي كان يلهو في الشارع أمام منزله، وقع الحادث عندما اصطدم به السائق، ما أدى إلى وفاته في الحال.

تم نقل جثمان الطفل إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي لإجراء الفحوصات اللازمة، وبتكثيف التحقيقات، أفاد والد الطفل، البالغ من العمر 40 عامًا ويعمل كعامل، بمضمون ما حدث.

واوضح أن الحادث وقع أثناء لهو ابنه أمام المنزل، حيث فوجئ بالسيارة وهي تصدمه. كما اتهم والد الطفل قائد السيارة بالتسبب في الحادث بسبب السرعة.

من جانب آخر، نفى قائد السيارة "أحمد م. ش. أ" وجود أي شبهة جنائية في الحادث، مؤكدًا أنه لم يقصد التسبب في الحادث وأنه كان يسير بشكل طبيعي.

وفي السياق ذاته، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيلت إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الجهات المعنية متابعة الحادث لكشف ملابساته بشكل كامل.