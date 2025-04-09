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تحت الـ 80 جنيهًا.. هبوط أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 9-4-2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تحت الـ 80 جنيهًا.. هبوط أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 9-4-2025

الدواجن البيضاء
الدواجن البيضاء

واصلت أسعار الدواجن التراجع الذي بدأته منذ انتهاء عيد الفطر المبارك 2025، وذلك في المزارع والأسواق. 

وانخفضت أسعار الدواجن 5 جنيهات إضافية عقب تراجعها بداية تعاملات الأسبوع الجاري بنحو 10 جنيهات في الكيلو الواحد.

كانت أسعار الدواجن قد ارتفعت في الأسواق مع زيادة الطلب وإجازة عيد الفطر المبارك التي على أثرها أغلقت عدد من المزارع والمحالات التجارية .

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 9-4-2025، في المزارع والأسواق ضمن نشرته الخدمية .

 سعر كيلو الدواجن في المزارع تراجع من 93 جنيهًا للكيلو إلى 78 جنيهًا للكيلو الآن في الأسواق.

 وهبطت أسعار الدواجن تحت مستوى 80 جنيهًا للكيلو في المزرعة، حيث سجّلت الآن 78 جنيهًا. 

وسجّلت أسعار الدواجن الآن بالأسواق نحو 88 و90 جنيها للكيلو .

تتأثر أسعار الدواجن والبيض، كغيرهما من السلع، بالعديد من العوامل، من بينها زيادة المعروض أو نقصه في الأسواق. 

أسعار الدواجن اليوم

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء 78جنيهًا للكيلو في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 88و 90  جنيها للكيلو. 

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 65 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 75و80 جنيهًا للكيلو. 

وتراوح سعر الدواجن الساسو 90 جنيهًا بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 100 و105 جنيهات. 

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي.

 وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض. وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

 من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى. 

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة الجديد، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض. 

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 160 و165 جنيهًا للكرتونة.

 تراوح سعر البيض الأحمر بين 166 و170 جنيهًا للكرتونة.

 تراوح سعر البيض البلدي بين 119 و120 جنيهًا للكرتونة.

 

 أسعار الكتاكيت اليوم

 الكتكوت الأبيض "شركات": بين 35 و41 جنيهًا.

 الكتكوت "ساسو": بين 13 و15 جنيهًا. 

الكتكوت البلدي الحر: بين 6.5 و7 جنيهات.

 كتكوت ساسو بيور: بين 17 و18 جنيهًا. 

كتكوت هجين: بين 8 و9 جنيهات.

 كتكوت جيل ثانٍ: بين 10 و11 جنيهًا. 

كتكوت روزي بيور: بين 15 و16 جنيهًا.

 

 أسعار البانيه والأوراك اليوم

 سعر الأوراك: بين 95 و100 جنيه.

 سعر البانيه: بين 190 و210 جنيهًا. 

سعر الكبد والقوانص: 130 جنيهًا. 

أسعار أجنحة الدواجن اليوم

كيلو الأجنحة: بين 60 و70 جنيهًا. 

سعر زوج الحمام: 170 جنيهًا. 

سعر البط: 160 جنيهًا.

 سعر الأرانب: 140 جنيهًا

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