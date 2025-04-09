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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المؤبد لـ7 متهمين والسجن لـ9 آخرين.. أحكام مشددة في أكبر قضايا تهريب المخدرات بالبحر الأحمر|تفاصيل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ابراهيم جادالله

في واحدة من القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام بمحافظة البحر الأحمر، أصدرت محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار ماجد حميدة وعضوية المستشارين محمد توفيق ومحمد خطاب، حكمها في واحدة من أكبر قضايا تهريب المواد المخدرة التي شهدتها منطقة رأس غارب.
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد على سبعة من المتهمين، فيما حصل تسعة آخرون على أحكام بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

عصابة منظمة وتهريب عبر خليج السويس

تعود تفاصيل القضية إلى العام الماضي، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من تتبع خيوط شبكة إجرامية خطيرة، أعد أفرادها خطة محكمة لتهريب كميات ضخمة من الحشيش والأفيون.
بدأت عملية التهريب من السواحل الشرقية لخليج السويس وانتهت عند شواطئ رأس غارب، باستخدام قارب بحري لنقل المخدرات وسيارة لنقلها بريًا.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن التشكيل العصابي ضم 16 متهمًا، بينهم قاصران، استخدموا أساليب متقنة للتخفي والتنقل، واستعانوا بأسلحة نارية لتأمين تحركاتهم.
وتم ضبط عدد من المتهمين متلبسين بحيازة كميات كبيرة من الحشيش الجاف، وجوهر الأفيون، وبذور الحشيش المعدة للزراعة، وجميعها خارج الإطار القانوني.

جهود أمنية وملاحقة المتورطين

أسفرت العملية الأمنية التي نفذتها مديرية أمن البحر الأحمر، بالتنسيق مع أجهزة مكافحة المخدرات، عن ضبط 8 متهمين، فيما لا يزال 8 آخرون هاربين، وصدر بحقهم أوامر ضبط وإحضار.
وحرر محضر بالواقعة حمل رقم 1658 لسنة 2023 جنايات رأس غارب، وتم قيده برقم 1663 لسنة 2023 كلي البحر الأحمر.

وعقب استكمال التحقيقات، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها اليوم، لتطوي فصلًا جديدًا من فصول مكافحة التهريب والجريمة المنظمة على سواحل البحر الأحمر، وسط تأكيدات رسمية بمواصلة الجهود لملاحقة الهاربين وتقديمهم للعدالة.

كلمات مفتاحية: تهريب الحشيش، تهريب الأفيون، البحر الأحمر، رأس غارب، عصابة مخدرات، المؤبد لـ7 متهمين، محكمة جنايات البحر الأحمر.

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