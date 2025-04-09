نشرة الفن| وفاة المخرجة نعمات رشدي.. وبدرية طلبة توجّه رسالة لفتحى عبدالوهاب: «انت ملبوس مش طبيعي».. وطرح بوسترات أبطال مسلسل برستيج

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض أبرزها في السطور التالية ..

«انت ملبوس مش طبيعي» .. بدرية طلبة توجّه رسالة لفتحى عبد الوهاب

أشادت الفنانة بدرية طلبة بأداء ودور الفنان فتحي عبد الوهاب ضمن أحداث مسلسله “ظلم المصطبة” الذي عُرض فى النصف الثاني من رمضان وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا…

طرح البوسترات الفردية لأبطال مسلسل برستيج |شاهد

طرحت منصة “يانجوبلاي” البوسترات المنفردة بمسلسل برستيج والذى من المقرر طرحه يوم ٢٤ إبريل الجاري …

وفاة المخرجة نعمات رشدي .. وأيمن عزب ينعى الراحلة

أعلن الفنان أيمن عزب منذ قليل وفاة المخرجة نعمات رشدي ….

أبطال مسلسل قهوة المحطة بضيافة مني الشاذلي في هذا الموعد

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي أبطال وصنّاع مسلسل “قهوة المحطة” الذى شارك فى الماراثون الرمضاني 2025 ، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 10 أبريل…