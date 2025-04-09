قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفقة مُثيرة للجدل.. إعلامي: الأهلي يُخطط لتكريم زيزو بوضع صورته في ملعب التتش
مصادر: 45 شهيدا في غارات للاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم 35 بحي الشجاعية
بطريق الخطأ.. مقتل سيدة على يد ابنها بطلق ناري في أسوان
ردا على صفقة زيزو.. الزمالك يحاول ضم ربيعة إلى صفوفه
مدبولي: تطابق وجهات نظر مصر وفرنسا والأردن فيما يخص القضية الفلسطينية
سابقة خطيرة وعقوبة تاريخية.. الكاثوليكية تحرم مرتكب جريمة كنيسة الأقصر| صور
نيكول سابا: حققت المعادلة الصعبة مع رقية فى “وتقابل حبيب”.. وضربي لياسمين عبدالعزيز كان صعبا.. حوار
مدبولي: مصر مستعدة لسيناريوهات الحرب التجارية.. و4 مليارات يورو دعم أوروبي
بيسيرو يعلن تشكيل الزمالك أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي
المؤبد للمتهم بخطف فتاة والتعدي عليها بالإكراه داخل سيارته بالقليوبية
بتهمة الإرهاب.. السعودية تعدم أحد مواطنيها في منطقة القصيم
ممدوح عباس لـ جماهير الزمالك: أعدكم بصفقتين كبيرتين تنسيكم آلام الغدر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بتكلفة 3 ملايين جنيه..افتتاح عيادة الوفاء للتأمين الصحي بقنا

افتتاح عيادة الوفاء الشاملة
افتتاح عيادة الوفاء الشاملة
يوسف رجب

 افتتح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أعمال تجديد وتطوير عيادة الوفاء الشاملة التابعة للتأمين الصحي بمدينة قنا، وذلك بعد تطويرها بتكلفة بلغت 3 ملايين جنيه، لتُصبح نموذجًا متكاملًا في تقديم الخدمات الطبية لمنتفعي التأمين الصحي، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، في إطار جهود الدولة المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

شهد مراسم الافتتاح الدكتور محمد مصطفى، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بجنوب الصعيد، والدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة بقنا، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، من أبرزهم النائب مصطفى محمود، والنائب محمد أحمد الجبلاوى، والنائب فتحي قنديل، والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر، كما حضر الافتتاح كل من الدكتورة غادة مسلم حفني، مديرة العيادة، والمهندسة منال شفيق سليمان، مديرة الإدارة الهندسية بهيئة التأمين الصحى.

وأوضح الدكتور محمد مصطفى، مدير عام فرع جنوب الصعيد لهيئة التأمين الصحي، أن العيادة تقدم خدمات طبية شاملة في عدد من التخصصات، منها الباطنة، القلب، العظام، الأنف والأذن والحنجرة، النساء والتوليد، جراحة المخ والأعصاب، الجهاز الهضمي والكبد، المسالك البولية، الأسنان، الطب النفسي والعصبي، الجلدية، والصدرية، إلى جانب خدمات الممارس العام، بما يسهم في تلبية مختلف احتياجات المنتفعين.

وأضاف مدير عام فرع جنوب الصعيد لهيئة التأمين الصحى، بأن العيادة تضم معمل تحاليل وصيدلية متكاملة، ووحدة للتخاطب ودمج الأطفال، وعيادة نفسية، ومركزًا لخدمة العملاء، بالإضافة إلى عدد من اللجان الطبية المتخصصة، مثل لجنة الروماتيزم والمناعة، ولجنة التصلب المتعدد، ولجنة الحقن الشبكي، واللجنة الفرعية للمستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد، ولجنة الإعاقة وكارت الخدمات المتكاملة.

من جانبه، أكد محافظ قنا أن تطوير العيادة يأتي استجابة لاحتياجات المواطنين، وضمن استراتيجية الدولة لتحسين بيئة العمل داخل المنشآت الطبية وتوفير خدمات طبية متميزة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار محافظ قنا ، إلى أن تطوير عيادة "الوفاء الشاملة" يُعد خطوة مهمة في دعم منظومة التأمين الصحى وتحسين جودة الخدمة الطبية، بما يسهم في تيسير حصول المواطنين على الرعاية الصحية بسهولة وكفاءة، ويعكس التزام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الطبية للمواطنين.

وخلال جولته التفقدية داخل العيادة، استمع محافظ قنا إلى عدد من شكاوى المواطنين، ووجّه بسرعة حل بعضها بشكل فوري، فيما تم إحالة الشكاوى الأخرى إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها، بما يعكس اهتمام القيادة التنفيذية بالتفاعل المباشر مع المواطنين وتحقيق الاستجابة السريعة لمطالبهم.


 

قنا عيادة الوفاء الشاملة الخدمات الطبية التأمين الصحي رؤية مصر للتنمية المستدامة شكاوى المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة للمدارس بإعطاء كل طالب حقه في التقييمات وتسجيل الدرجات بدقة

الدراسة في المدارس

موعد إجازة نهاية العام الدراسي 2025 لطلاب المدارس.. التعليم تحسم قرارها

المرتبات

رواتب أبريل مبكرا وزيادات مرتقبة.. حزمة حكومية لدعم المعلمين

زيزو

أول ضربة لـ زيزو بعد إقترابه من الأهلي

زيزو

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. حالة واحدة تحرم زيزو من حلم مونديال الأندية

صورة أرشيفية

انهيار منزل مكوّن من 4 طوابق في أسيوط.. وعمليات بحث مكثفة عن السكان تحت الأنقاض

زيزو

الزمالك: سنعقد جلسة زيزو الأخيرة.. وحال الاتفاق سنبحث عن حل مع الأهلي

الخميس ولا الجمعة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025

الخميس ولا الجمعة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025

ترشيحاتنا

تراجع أسعار الدواجن اليوم الجمعة 4 إبريل 2025

تراجع أسعار الدواجن اليوم الجمعة 4 أبريل 2025

غلق محلات بلبن في السعودية

26 حالة تسمم والمملكة تتحرك.. تفاصيل غلق محلات بلبن في السعودية

مدفع رمضان

كم مرة قولت يابلدي؟ سؤال مدفع رمضان اليوم الحلقة 25

بالصور

نيكول سابا: حققت المعادلة الصعبة مع رقية فى “وتقابل حبيب”.. وضربي لياسمين عبدالعزيز كان صعبا.. حوار

نيكول سابا
نيكول سابا
نيكول سابا

نشرة المرأة والمنواعات| أشهر عمليات الاحتيال على الإنترنت.. علاج مضاعفات نقص الحديد وعلاماته.. عادات خاطئة تسبب ضعف الذاكرة كيف تتفاداها

نشرة المرأة والمنواعات الأنترنت
نشرة المرأة والمنواعات الأنترنت
نشرة المرأة والمنواعات الأنترنت

بفرو أسود .. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة ملفتة

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

طريقة عمل آيس كريم في المنزل بمكونات طبيعية

طريقة عمل آيس كريم
طريقة عمل آيس كريم
طريقة عمل آيس كريم

فيديو

اية عبد الله

آية عبد الله تطرح أحدث أغانيها واو.. فيديو

"Mission: Impossible – The Final Reckoning"

لقطات من أحدث أجزاء المهمة المستحيلة قبل عرضه بمهرجان كان السينمائي

وفــ.اة ترامب السبت القادم

وفــ.اة ترامب السبت المقبل.. حقيقة تنبؤات سيمبسون المثيرة للجدل

ضحية سيرك طنطا

بيلعب مع الأسود.. ظهور صاحب واقعة سيرك طنطا مع مادلين طبر ومحمد الحلو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

المزيد