اليوم العالمي للتوحد|خبراء يناقشون التشخيص المبكر والتدخلات السلوكية بمؤتمر علمي بالقاهرة.. غدًا

تنظم الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، برئاسة مها هلالي، المؤتمر العلمي التوعوي الحادي والعشرين للتوحد، غدًا الخميس، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد، الذي أقرّته الأمم المتحدة في الثاني من أبريل من كل عام.

ويشهد المؤتمر عددًا من الجلسات العلمية، حيث تُقام الجلسة الأولى تحت عنوان "التشخيص والتدخلات المبكرة"، وتبدأ بمحاضرة بعنوان "التشخيص والتدخل الدوائي لذوي اضطراب طيف التوحد"، تقدمها الدكتورة سحر داوود، استشاري الصحة النفسية بمركز مصادر التعلم.

تليها محاضرة بعنوان "الاضطرابات النفسية لدى ذوي اضطراب طيف التوحد منخفضي ومرتفعي الأداء الوظيفي: الأسباب والمآل"، يلقيها ضيف شرف المؤتمر، الأستاذ الدكتور إيهاب الببلاوي، نائب رئيس جامعة الزقازيق وعميد كلية علوم ذوي الإعاقة الأسبق.

ثم تُقدَّم محاضرة حول "عوائق التعلم في التدخل المبكر"، تلقيها داليا وجدي، استشاري اللغة والتواصل والمحلل السلوكي المعتمد من البورد الأمريكي (QABA)، والاستشاري الفني لمركز التقدم.

وتعقبها محاضرة بعنوان "رؤية للتواصل الوظيفي لذوي اضطراب طيف التوحد"، تقدمها الأستاذة إلهام حلمي، استشاري ورئيس قسم اللغة والتواصل بمركز التقدم.

وتُختتم الجلسة بمحاضرة بعنوان "التغذية السليمة وتقوية الجهاز المناعي لذوي اضطراب طيف التوحد"، تقدمها الدكتورة دينا ريحان، أخصائي الصحة النفسية بمركز مصادر التعلم وممارس علم الأمعاء المعتمد من المملكة المتحدة.

أما الجلسة الثانية فتُعقد تحت عنوان "السلوك والتدخلات الوظيفية"، وتبدأ بمحاضرة حول "المعالجة السمعية المركزية لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد"، تقدمها الدكتورة لميس العمرجي، مدرس طب السمع والاتزان بكلية الطب – جامعة عين شمس.

وتليها محاضرة بعنوان "التدخلات الاستباقية للسلوك"، تلقيها الأستاذة يسرا ماهر، الاستشاري الفني لمركز التقدم والمحلل السلوكي المعتمد من البورد الأمريكي (QABA).

ثم تُقدم محاضرة بعنوان "التقييم الوظيفي للسلوك"، يلقيها مصطفى عبد المعز، نائب مدير مركز التقدم، تعقبها محاضرة حول "دور القصص الاجتماعية في تعزيز السلوك الإيجابي"، يلقيها الدكتور سيد الجارحي، رئيس قسم الصحة النفسية بكلية التربية – جامعة الفيوم، والاستشاري الفني لمركز التقدم.

ويُختتم المؤتمر بمحاضرة بعنوان "تعزيز الصداقة لدى ذوي اضطراب طيف التوحد وأثرها على السلوك الاجتماعي"، يلقيها الدكتور محمود فؤاد، مدير مركز التقدم.