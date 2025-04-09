مدبولي: مصر مستعدة لسيناريوهات الحرب التجارية.. و4 مليارات يورو دعم أوروبي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل بكامل أجهزتها لاستيعاب جميع السيناريوهات المحتملة للتعامل مع تداعيات الحرب الاقتصادية والتجارية العالمية.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "إكسترا نيوز" على الهواء مباشرة، أن الأوضاع في مصر مستقرة، وجميع احتياجات المواطنين متوفرة، مشيرًا إلى وجود اجتماعات دورية تضم وزراء المالية، البترول، الكهرباء، والبنك المركزي لضمان الاستعداد الكامل لفصل الصيف.

المرحلة المقبلة

وأكد مدبولي أن موافقة البرلمان الأوروبي على المرحلة الثانية من الشراكة الاستراتيجية مع مصر، والتي تشمل دعمًا مباشرًا بقيمة 4 مليارات يورو، تعكس إدراك الاتحاد الأوروبي لأهمية مصر كشريك استراتيجي خلال المرحلة المقبلة.