علي البيلي: رفضت لام شمسية في البداية ومعظم أصدقائي لم يشاهدوا المسلسل

قال على البيلي عن دوره في مسلسل لام شمسية ان الأستاذ كريم الشناوي مخرج مسلسل لام شمسية أتكلم معايا وشرحي لي الدور اللى هقوم بيه واقنعني ومش عارف ازاي أقنعني قالي كلام دخل قلبي في تلك اللحظة انهارت الفنانة امنية خليل بالبكاء وقالت والله يا علي انت دخلت قلبي وانا بتعلم منك

على البيلي طفل لام شمسية

وتابع علي البيلي في تصريحاته لـ برنامج كلمة أخيرة تقديم الإعلامية لميس الحديدي : انا في الأول مودي شاهين كلم ماما عن الدور وحكي المسلسل بيتكلم عن ايه وفى بداية الامر قولت لوالدتي أنا مش عايز اخد الدور وخايف من ردود أفعال الناس وعدي أسبوعين عن اللقاء وقولت لماما انا مش عايز الدور خالص وقالت لي خلاص براحتك

على البيلي

على البيلي يكشف تفاصيل دوره فى مسلسل لام شمسية

وعن ردود أصدقائه حول دوره في مسلسل لام شمسية قال علي البيلي : معظم اصحابي متفرجوش علي المسلسل ماماتهم وباباهم رفضوا يتفرجوا عليه

لكن كل الحاجات اللى شوفتها على التيك توك والانستجرام ان المسلسل في حاجة مهمة ومثير للجدل

وتابع على البيلي : انا تعلمت من مسلسل لام شمسية ان الموضوع ده بيحصل كتير وانا مكنتش فاكر ان موضوع المسلسل منتشر كنت فاكر ان الموضوع برة بس

على البيلي

على البيلي يكشف أعماله الفنية

وأضاف علي البيلي: أنا مثلت في الكبير قوي واللعبة وليه لأ وأنا بدأت في المدرسة وكان عندي 5 سنين وبدأت في مسرح المدرسة وكنت بطل المسريحات ومما اخدتني علشان اعمل اوديشن في القاهرة وكل سنة كنت بعمل دور صغير في المسلسلات وكان اخرها لام شمسية

أمينة خليل عن على البيلي : فخورة بالعمل معه

أمينة خليل عن على البيلي : فخورة بالعمل معه

وقالت أمينة خليل خلال لقائها في برنامج كلمة أخيرة على أحداث مسلسل لام شمسية والتي قامت بدور والدة الطفل علي البيلي : جالنا الشرف اننا نقف أمام ممثل صغير في السن وهو علي البيلي وكان لينا الشرف اننا نشتغل معاه لان دوره كان صادق وكلنا بنحبه وكان عندي فرصة اني اشتغل مع ممثل جميل ومحترف قوي