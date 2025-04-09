دون خسائر.. انهيار منزل مكون من 4 طوابق في طهطا بسوهاج

شهدت مدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج، منذ قليل، حادث انهيار منزل مكون من أربعة طوابق، دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات بين المواطنين.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ بانهيار جزئي بمنزل بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين أن العقار المنهار مكون من أربعة طوابق، ومشيد بالطوب والطين، ويقع في منطقة سكنية مأهولة بالسكان.

وأفادت المعاينة الأولية أن سبب الانهيار يعود إلى تهالك أجزاء من المبنى وقدم إنشائه، مع احتمالية تأثره بمياه الصرف.

وعلى الفور، فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول مكان الانهيار، وجاري أخذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظًا على أرواح المواطنين.

كما تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو العقار، وإرسال لجنة هندسية لمعاينة حالته الإنشائية وتحديد مدى صلاحيته للسكن.

كما تم إخطار الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتأكد من سلامة المباني المحيطة بالعقار المنهار، ومتابعة أعمال رفع الأنقاض والتأكد من عدم وجود أي محتجزين.