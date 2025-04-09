قيادي بالحزب الاشتراكي الألماني: موقف أوروبا تجاه فلسطين تحوّل لإيجابى |فيديو

تحدّث حسين خضر القيادي بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، عن الموقف الألماني من القضية الفلسطينية بعد زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون لمصر.



وقال “خضر” إن المواقف الأوروبية تجاه فلسطين بدأت في التحوّل بشكل إيجابي، خاصة بعد زيارة ماكرون التي لاقت تغطية إعلامية واسعة في ألمانيا.



وأكد في مداخلة عبر تطبيق "سكايب" مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن وسائل الإعلام الألمانية تناولت الزيارة بشكل محايد، لكنها أظهرت أيضًا دعمًا لموقف مصر في القضية الفلسطينية، لا سيما فيما يتعلق برفض التهجير القسري للسكان في غزة.



وأضاف خضر أن زيارة ماكرون إلى العريش وحديثه مع ضحايا القصف الفلسطيني أظهر موقفًا إنسانيًا حقيقيًا تجاه الوضع في غزة.

الرأى العام الألمانى



وذكر أن هذه الزيارة كان لها تأثير كبير على الرأي العام الألماني، حيث أن الشعب الألماني يرفض تمامًا فكرة التهجير القسري للفلسطينيين، وهو ما يتماشى مع موقف الحكومة الألمانية التي أعلنت في أكثر من مناسبة رفضها لذلك.



وأوضح خضر أن ألمانيا قد طالبت مرارًا بحل الدولتين كحل دائم للقضية الفلسطينية، وهو ما يدعمه الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني بشكل واضح.



وأضاف أن هذه المواقف تعكس تحولًا في السياسات الأوروبية التي بدأت تأخذ في الاعتبار حقوق الفلسطينيين بشكل أكبر، في ظل المواقف الدولية المتزايدة ضد استمرار التوتر في غزة.

واختتم خضر حديثه بالتأكيد على أن دعم أوروبا للقضية الفلسطينية يزداد تدريجيًا، وأن المواقف الألمانية ستظل داعمة للموقف المصري في سعيه لتحقيق السلام في المنطقة، خاصة مع تزايد الضغط الشعبي في أوروبا ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.