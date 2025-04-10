مواصفات جهاز هواوي MatePad Pro 13.2

أعلنت شركة هواوي عن جهاز HUAWEI MatePad Pro 13.2 الجديد

يعد هذا الجهاز اضافة في عالم الأجهزة اللوحية، حيث يجمع بين سهولة الحمل وقوة الأداء، ليكون بديلاً حقيقياً لأجهزة اللابتوب.

يمتاز MatePad Pro 13.2 بشاشة كبيرة قياس 13.2 بوصة، بتقنية عرض PaperMatte الخالية من اللمعان، مما يوفر تجربة بصرية متميزة. ورغم حجمها، فإن الجهاز رقيق وخفيف بفضل تكنولوجيا OLED المرنة.

لكن ما يميز الجهاز حقًا هو بيئة العمل المشابهة للابتوب، حيث يأتي مع مجموعة WPS Office الكاملة، مما يتيح للمستخدمين إنشاء وتعديل الجداول والعروض التقديمية بسهولة، تمامًا كما في أجهزة الكمبيوتر.

مع MatePad Pro 13.2، قد يصبح الجهاز اللوحي هو الكمبيوتر الوحيد الذي تحتاجه، مما يتيح لك ترك اللابتوب في المنزل مع الحفاظ على إنتاجيتك وإبداعك. يبدو أن هذا هو العام الذي يحقق فيه الجهاز اللوحي قفزة نوعية نحو المستقبل.