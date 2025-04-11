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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمرو الليثي يستضيف روجينا وأسرة مسلسل حسبة عمري

أسرة مسلسل حسبة عمري
أسرة مسلسل حسبة عمري
محمد نحلة

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي أسرة مسلسل "حسبة عمري"، وبطلة العمل الفنانة روجينا، في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس ، وتذاع في العاشرة مساء الأحد والاثنين على شاشة قناة الحياة.

ويناقش البرنامج فكرة المسلسل والتي ناقشت قضية مهمة وجديدة على الشاشات المصرية بشكل قوي ومؤثر.

ولأول مرة في تاريخ الدراما التليفزيونية يتناول مسلسل فكرة وقضية "حق الكد والسعاية".

ويستضيف الليثي أسرة أبطال المسلسل روجينا، محمود البزاوي، نادين، محمد رضوان، الوجه الجديد عمر روزيق، الوجه الجديد ريم عامر.

كما يستضيف الليثي المؤلف محمود عزت ليوضح كيف جاءت فكرة العمل وكواليس خاصة عن المسلسل والمخرجة مي ممدوح.

ويتم الكشف ولأول مرة عن كواليس العمل وأسرار تذاع لأول مرة عن أهم المشاهد والصعوبات التي واجهتهم.

كما يستمع الليثي إلى رأي الدكتورة سوزان القليني أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعضو المجلس القومي لحقوق المرأة لمعرفة رأي المجلس في المسلسل وفكرته.

وأيضًا يستضيف البرنامج العلماء الدكتور سعد الدين الهلالي والذي يوضح رأي الدين في هذه القضية "حق الكد والسعاية"، وهل يطالب بإصدار تشريع في هذه القضية، وأيضًا الدكتور مصطفى عبد السلام والشيخ يحيى الجمل.

وهل لو كل واحد منهما "الزوج أو الزوجة" يعمل أو يساهم في العمل أو يدعم الطرف الآخر، هل من حقهما أن يتفقا على أن يكون الدخل خلال الفترة الزوجية ملك لهما.

وفي ختام الحلقة يكرم الإعلامي الدكتور عمرو الليثي أسرة ونجوم مسلسل "حسبة عمري" ويهديهم درع تكريم من "واحد من الناس" وقناة الحياة، على هذا العمل المميز وما قدمه من رسائل ومناقشة قضايا مهمة للمجتمع.

حسبة عمري عمرو الليثي روجينا

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