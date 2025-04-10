آية عبدالله تطرح أغنيتها الجديدة "واو"

صدرت أحدث أغنيات الفنانة المصرية أية عبدالله بعنوان "واو" على طريقة الفيديو كليب حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

جاءت أغنية "واو" باللهجة المصرية وبقالب موسيقي هاوس حيث الطاقة الإيجابية والحيوية. وجمع اللحن بين النمطين الإيقاعي والرومنسي بأسلوب السهل الممتنع، حيث السلاسة في ضبط الإيقاع والنقلات بيم النمطين.

على صعيد الكلمة، شرحت الأغنية حالة الحب بأسلوبٍ بسيط من حيث الجمل التعبيرية والمفردات التي عبرت عن حالة أي فتاة تجد شريك حياتها، ونقلت أجواء السعادة والفرح التي تعيشها الأنثى في علاقتها الصادقة والحقيقية مع شريكها.

صُورت أغنية "واو" في مصر تحت إدارة المخرج المصري جميل جميل المغازي الذي قدم فكرة جديدة ومختلفة بعيداً عن الدراما والكليبات الرومنسية، وتمحورت فكرة الكليب حول نقل أجواء تصوير الأغنية للجمهور، حيث تم بناء ديكور خاص وإظهار كل التفاصيل للجمهور اضافة الى الكواليس وفريق العمل.

نقلت مشاعر كل فتاة عاشقة

وأعربت أية عبدالله عن سعادتها بطرح أغنية "واو" في هذا التوقيت مع بداية فصل الربيع، كاشفةً عن أن ايقاعات الأغنية تمنح الطاقة للجمهور، كما وأنها تعبر عن مشاعر وإحساس كل فتاة عاشقة.

أغنية "واو" من كلمات خالد ڤرناس والحان كريم فتحي وتوزيع اسلام الحسن.