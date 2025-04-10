قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 آلاف نفقة شهرية لطفليها لا تكفي .. انتصار تستأنف على حكم محكمة الأسرة
وزير الرياضة يهنئ عبدالرحمن طلبه لتتويجه بلقب بطولة العالم لسلاح الشيش
بشرى سارة للموظفين.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر أبريل.. ما السبب؟
أسعار شيري تيجو 2 برو 2025 بالسعودية
لاعب ممتاز وإضافة كبيرة.. وائل جمعة يرد على شائعة رفضه انضمام زيزو للأهلي: «كلام غير صحيح»
باب العربية مفتوح .. القبض على صاحب فيديو الميكروباص
رئيس الوفد لـ"صدى البلد": نؤيد وجود الفردي والقائمة بالانتخابات البرلمانية
مدبولي يسلم كراسي متحركة كهربائية لذوى الهمم بأسيوط
بسبب التزوير.. الكويت تسحب الجنسية من 640 شخصا
محافظ سوهاج: توصيل الصرف الصحي بجميع القرى بنهاية العام الحالي |فيديو
حزب التجمع لـ"صدى البلد":سندفع بـ150 مرشحا في الانتخابات البرلمانية
معندهمش رحمة .. القبض على شخصين تعدّيا على كلب بالضرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

آية عبدالله تطرح أغنيتها الجديدة "واو"

أية عبد الله
أية عبد الله
محمد نحلة

صدرت أحدث أغنيات الفنانة المصرية أية عبدالله بعنوان "واو" على طريقة الفيديو كليب حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

جاءت أغنية "واو" باللهجة المصرية وبقالب موسيقي هاوس حيث الطاقة الإيجابية والحيوية. وجمع اللحن بين النمطين الإيقاعي والرومنسي بأسلوب السهل الممتنع، حيث السلاسة في ضبط الإيقاع والنقلات بيم النمطين.

على صعيد الكلمة، شرحت الأغنية حالة الحب بأسلوبٍ بسيط من حيث الجمل التعبيرية والمفردات التي عبرت عن حالة أي فتاة تجد شريك حياتها، ونقلت أجواء السعادة والفرح التي تعيشها الأنثى في علاقتها الصادقة والحقيقية مع شريكها.

صُورت أغنية "واو" في مصر تحت إدارة المخرج المصري جميل جميل المغازي الذي قدم فكرة جديدة ومختلفة بعيداً عن الدراما والكليبات الرومنسية، وتمحورت فكرة الكليب حول نقل أجواء تصوير الأغنية للجمهور، حيث تم بناء ديكور خاص وإظهار كل التفاصيل للجمهور اضافة الى الكواليس وفريق العمل.

نقلت مشاعر كل فتاة عاشقة

وأعربت أية عبدالله عن سعادتها بطرح أغنية "واو" في هذا التوقيت مع بداية فصل الربيع، كاشفةً عن أن ايقاعات الأغنية تمنح الطاقة للجمهور، كما وأنها تعبر عن مشاعر وإحساس كل فتاة عاشقة.

أغنية "واو" من كلمات خالد ڤرناس والحان كريم فتحي وتوزيع اسلام الحسن.

أية عبد الله أغنية جديدة واو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

4 قرارات عاجلة لضبط العملية التعليمية في جميع المدارس

رئيس الوزراء

تبكير صرف مرتبات أبريل.. متى تُطبق الزيادة الجديدة؟

أسعار الدواجن

نزلت 20 جنيه .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

جكم تقديم صيام الست من شوال على قضاء رمضان

هل يجوز تقديم صيام الست من شوال على قضاء رمضان؟.. الأزهر للفتوى يوضح

الطقس في مصر

تحذيرات عاجلة من الأرصاد.. رياح سرعتها 70 كم وأمطار على هذه المحافظات اليوم

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم 10-4-2025

حسام حسن هاني ابو ريدة

الغندور يكشف عن شرط اتحاد الكرة لرحيل حسام حسن

المتهمون

التعدى على فتاة أسفل الكوبرى.. الداخلية تكشف حقيقة الفيديو المثير

ترشيحاتنا

محافظ سوهاج

اكتشافات أثرية بسوهاج.. المحافظ يعلن أخبارا سارة للمواطنين لأول مرة

صورة أرشيفية

وزارة الصحة في غزة: 1522 شهيدا و3834 مصابا منذ استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية

صورة أرشيفية

الدولار يتراجع مقابل اليورو بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية

بالصور

تامر هجرس يصل جنازة حماة رامي صبري بالموتوسيكل | شاهد

تامر هجرس
تامر هجرس
تامر هجرس

حقيقة إحراجها من السبكي وطردها من المهرجانات.. تصريحات جريئة للفنانة هند عاكف

هند عاكف
هند عاكف
هند عاكف

قرمشة المحلات.. أضف هذا المكون إلى البطاطس قبل قليها في الـ إير فراير

البطاطس
البطاطس
البطاطس

4 أطعمة بمنزلك تقلل التهابات الجسم

الالتهابات
الالتهابات
الالتهابات

فيديو

ريهام سعيد

الشمال مش زي اليمين.. ريهام سعيد تعلق على ملامح وجهها

واقعة الاسكندرية

خـ..طفوا موبايلها وسحلوها في الشارع.. القبض على حرامية تروسيكل الإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

المزيد