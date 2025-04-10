حاتم مصطفي قائما بأعمال التنظيم والإدارة

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ تعيين حاتم نبيل عبد الحميد مصطفي؛ قائما بأعمال بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدرجة وزير، لمدة عام.

ووفقا للقرار الجمهوري الصادر بالجريدة الرسمية برقم 173 لسنة 2025، بأن " مصطفي" سيتم تعيينه اعتبارا من اليوم.

تعيينات جديدة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة لشغل ٩٥ وظيفة سائق سادس بمصلحة الجمارك عن طريق التعاقد، وذلك على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية.

وأوضح الجهاز أنه تم فتح باب التقديم في المسابقة على موقع البوابة https://jobs.caoa.gov.eg/ من اليوم ٩ ابريل وحتى ٢٢ ابريل 2025.

الشروط

ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع البوابة.