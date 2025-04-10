محمد موسى يحذر: العدو الصهيوني ينفذ أوامر توراتية ضد مصر

شدد الإعلامي محمد موسى على أن وعي الشعب المصري يُعد خط الدفاع الأول ضد هذه المؤامرات، وأن دور المواطن لا يقل أهمية عن دور الدولة والجيش، لافتا إلى أن العدو الصهيوني ينفذ أوامر توراتية ضد مصر.



وأوضح محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن الانتصار في هذه المعركة المصيرية يتطلب إدراكًا كاملًا لطبيعة العدو وخططه، فـ"لا يمكننا الصمود دون وعي بما يُحاك لنا"، على حد تعبيره.

فضح المؤتمرات



وأكد موسى أن موقفه الإعلامي لن يتوقف عن فضح المؤامرات، محذرًا من خطورة الانجرار وراء الشائعات والدعاوى المغرضة التي تروّجها لجان إلكترونية مدعومة من جماعة الإخوان، التي وصفها بأنها أداة بيد الماسونية والصهيونية، مشيرًا إلى نشأتها الموجّهة منذ تأسيسها عام 1928 على يد حسن البنا بدعم خارجي.



واختتم موسى رسالته بقوله: "مش هسكت وهفضل أفضح كل مخطط قذر بيتحاك على بلدنا، وثقتي كبيرة في وعي الشعب المصري".



