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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار محافظة القليوبية | إحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة شقيقه للمفتي وإصابة 8 عمال في حادث انقلاب سيارة ميكروباص

محكمة
محكمة

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار اليوم ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.

إحالة أوراق المتهم بقـ.تل شقيقه في القليوبية للمفتي 
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بإحالة أوراق عامل لفضيلة المفتى لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه على ما أقترفه،  وذلك لقتله شقيقه طعنا بسلاح أبيض "سكين" وسرقته، بدائرة قسم شرطة الخصوص محافظة القليوبية، وتحديد جلسة 3 يونيو للنطق بالحكم.


وقد إحالت النيابة العامة المتهم:- "منتصر.ع.ن" ٤٦ سنة - عامل - مقيم قرية الأبيض ابو زعبل الخانكة القليوبية - في القضية رقم ٨٩١٦ لسنة ٢٠٢٤ الخصوص والمقيدة برقم ١٨٥١ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه في ليلة الجمعة ٢٠٢٤/٣/١ بدائرة قسم شرطة الخصوص، محافظة القليوبية، قتل المجني عليه رجب عبد الجابر نور الدين عبد اللاه عمدا مع سبق الاصرار بأن عقد العزم علي ذلك وبيت النية وأعد لهذا الغرض سلاح ابيض توجه به الي مسكن المجني عليه مغافلاً اياه غادراً به من الخلف وما أن ظفر به حتى عاجله بعدة طعنات بالسلاح الابيض بأنحاء متفرقة بجسده قاصداً من ذلك قتله فاحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات.
بالأسماء.. إصابة 8 عمال في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقليوب 
أصيب 8 عمال بإحدى المصان الملابس الجاهزة  بحادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق صنافير/حلابة في قليوب بالقرب من مزلقان العادلى.

وجرى نقل المصابين لمستشفى قليوب وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وفى ذات السياق دفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية والتنفيذية بمعداتها وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور أمام المواطنين بسهولة ويسر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق صنافير حلابة في قليوب.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة 8 أشخاص وهما كل من  إيمان مجدى ،وفاطمة اشرف،وفاطمة احمد ،وسامية عاطف،وامينة محمد ،وهاجر محمد ،وامال محمد ،ورضا إمبابة ،جمعيهم عمال بمصنع ملابس جاهزة في قليوب ومصابين بسحجات وكدمات وجرى نقلهم جميعا لمستشفى قليوب وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي بالقليوبية
أصيب 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة سوزوكى أسفل سلم مشاه شبرا هارس التابع لمركز طوخ بالطريق الزراعى بمحافظة القليوبية وتم نقل المصابين مستشفى قها التخصصى للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، اخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكى أسفل كوبرى مشاه شبرا هارس بالطريق الزراعى ووجود عددا من المصابين فى الحادث.
وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة الأولية وجود حادث انقلاب سيارة سوزوكى وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
سار عكس الاتجاه.. المشدد 10 سنوات لعاطل تسبب في وفاة شخص بالعبور
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد 10 سنوات لعاطل قاد سيارة عكس الاتجاه وتسبب في وفاة شخص بالخطأ وحيازة مواد مخدرة حشيش، بدائرة قسم شرطة ثان العبور محافظة القليوبية.
أحالت النيابة العامة المتهم:- "سعيد.م.ر" - ٢٦ سنة لا يعمل - العنوان الكلاسة مركز قوص قنا، في القضية رقم ٣٠٦٨ لسنة ٢٠٢٤ قسم ثاني العبور والمقيدة برقم ٢٧٩٨ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه بدائرة قسم شرطة ثان العبور محافظة القليوبية، احرز جوهرا مخدرا "حشيش" وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
واستطرد أمر الإحالة ان المتهم قاد مركبة آلية " سيارة " تحت تأثير مخدر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

القليوبية بنها محافظة القليوبية

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