وكيل صناعة النواب: مدبولي يبعث برسائل طمأنة من أسيوط.. والدولة لا تنسى أبناء الصعيد

ثمن النائب معتز محمد محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمحافظة أسيوط، وزيارة الكثير من مؤسساتها ومرافقها، مؤكدًا أنها تحمل أكثر من رسالة إيجابية بشأن توجه الدولة نحو الصعيد وحرصها على إنصاف أهله من خلال مشروعات تنموية وخدمية كبرى تُنفذ على أرض الواقع.

وأشار محمد محمود، إلى أن هذه الزيارة، التي تزامنت مع الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة أسيوط، تعكس إدراك الدولة لأهمية هذه المحافظات في معادلة التنمية، وتؤكد أن الصعيد لم يعد على هامش أجندة الحكومة، بل في صدارة الأولويات.

وأوضح وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الجولة التي رافقه فيها عدد من الوزراء، بينهم وزراء الصحة، الإسكان، الزراعة، التعليم، التنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، تؤكد منهجية جديدة تتبعها الحكومة في متابعة الأداء التنفيذي على الأرض، والتدخل الفوري لحل أي عقبات تعرقل تنفيذ المشروعات.

وأضاف معتز محمد محمود، أن محافظة أسيوط تحظى باهتمام متزايد من الدولة لكونها إحدى أهم المحافظات التي تمتلك فرصًا كبيرة للنمو والتطور في مختلف القطاعات، خصوصًا في البنية التحتية، والصناعة، والزراعة، والثروة الحيوانية.

ولفت نائب الصعيد إلى أن رئيس الوزراء وجه رسائل طمأنة واضحة لأهالي المحافظة مفادها أن الدولة جادة في تحقيق التنمية الشاملة والعادلة، وأن ما يُنفذ اليوم هو جزء من رؤية وطنية كبرى لإعادة بناء الدولة المصرية على أسس حديثة.

واختتم معتز محمد محمود بيانه، بالتأكيد أن مثل هذه الزيارات تعزز الثقة بين المواطن والحكومة، وتؤكد أن مشروعات الدولة ليست شعارات إعلامية، بل التزام فعلي بتحسين جودة الحياة لكل المصريين، لا سيما في صعيد مصر.