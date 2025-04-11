ميدو: الزمالك مش ممكن يعمل زي أندية منافسة

تحدث أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، عن أنباء مفاوضات الزمالك مع ديريك كوتيسا، جناح فريق سيرفيت السويسري، للانضمام إلى الفريق في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان اسم كوتيسا قد ارتبط في موسم الانتقالات الشتوية الماضية بالانضمام إلى النادي الأهلي، إلا أن المفاوضات تم تأجيلها للميركاتو المقبل، بالتزامن مع انتهاء فترة عقده مع ناديه.

وقال ميدو في تصريح تليفزيوني عبر شاشة “أون سبورت”: “الزمالك مش ممكن يعمل زي أندية منافسة، ويروح يفاوض لاعب لسه في عقده 6 شهور مع ناديه أو لسه متبقي فترة زمنية محددة”.

وأضاف: “للأسف بعض الأندية معندهاش الثقافة دي، وبتروح تفاوض لاعبين لسه عقودهم مخلصتس مع ناديهم، عشان كدة من المستحيل إننا نروح نفاوض لاعب لسه في مدة في عقده وهو ما ينطبق على كوتيسا”.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي تفاوض مع زيزو ، خلال الأيام القليلة الماضية للانضمام إليه في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، وانتشرت أنباء بإتمام تعاقد المارد الأحمر مع اللاعب.