خالد الغندور: الونش يجدد عقده مع الزمالك بعد المفاوضات

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن تطورات تجديد تعاقد محمود حمدي "الونش" مدافع فريق الكرة الأول بالنادي والذي ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

رسميــــــــــاً :

وكتب الغندور: "محمود الونش يجدد عقده مع نادي الزمالك لمدة 3 مواسم جديدة قادمة بعد انتهاء المفاوضات.

نجح نادي الزمالك في التوصل لاتفاق نهائي مع مدافعه محمود حمدي الونش لتجديد عقده مع الفريق لمدة ثلاث مواسم جديدة، بعد مفاوضات مكثفة شهدت توافقاً كاملاً بين الطرفين حول كافة الجوانب المالية والتعاقدية.



توقيع رسمي بحضور الإدارة والوكيل

شهد الخميس جلسة رسمية جمعت بين حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، واللاعب محمود حمدي الونش، إلى جانب وكيل أعماله أحمد يحيى، حيث تم خلالها التوقيع على العقود الجديدة. وعبّر مسؤولو النادي عن سعادتهم باستمرار أحد أهم أعمدة خط الدفاع، لما يمثله من قيمة فنية وخبرة كبيرة داخل الفريق.

الونش يواصل مشواره مع الزمالك

يمثل التجديد مع الونش خطوة مهمة في إطار خطة الزمالك للحفاظ على استقرار الفريق ودعم قوامه الأساسي بالعناصر المتميزة، خاصة أن الونش يُعد من أبرز لاعبي الدفاع في الكرة المصرية، وقدم مستويات قوية مع الفريق خلال السنوات الماضية، مما جعله محط أنظار العديد من الأندية.