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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نتفليكس تطرح الموسم السابع من مسلسل Black Mirror كاملا

Black mirror
Black mirror

طرحت منصة نتفليكس الموسم السابع من مسلسل الإثارة والخيال العلمي الشهير Black Mirror كاملا منذ ساعات.

يتكون  الموسم السابع من Black Mirror  من ست حلقات جديدة، تحمل كل منها قصة مستقلة تناقش قضايا معاصرة تتعلق بالتكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، وتأثير التطور الرقمي على المجتمعات والأفراد.


ويقدم هذا الموسم رؤية سوداوية لواقع محتمل إذا استمرت البشرية في الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا دون وعي أو ضوابط.

ومن أبرز مفاجآت الموسم الجديد عودة قصة USS Callister الشهيرة، التي ظهرت في الموسم الرابع وحققت نجاحاً لافتاً، حيث تقدم نتفليكس تكملة لهذه الحلقة تحت عنوان USS Callister: Into Infinity.


وتستكمل الحلقة مصير طاقم السفينة الذي كان محتجزاً داخل لعبة فيديو خيالية، لتكشف عن تحديات جديدة يواجهونها في عالم رقمي أكثر تعقيداً وخطورة.

يشارك في الموسم السابع من Black Mirror  نخبة من الفنانين منهم بول جياماتي، راشيدا جونز، بيتر كابالدي، إيما كورين، وإيسا راي، التي ظهرت في إحدى الحلقات بدور ممثلة تبحث عن معنى حقيقي في مسيرتها الفنية وسط عالم هوليوود المتغير بسبب الذكاء الاصطناعي وإعادة إنتاج الأعمال الكلاسيكية.

لاقى الموسم الجديد من Black Mirror  تفاعلاً كبيراً منذ طرحه، حيث أشاد النقاد والجمهور بالحبكة الذكية والرسائل العميقة التي يحملها، مؤكدين أن Black Mirror لا يزال يحتفظ بمكانته كأحد أهم وأجرأ الأعمال الدرامية التي تتناول قضايا المستقبل والتكنولوجيا.


فاز المسلسل بتسع جوائز إيمي، من بينها ثلاث جوائز متتالية لأفضل عمل تلفزيوني، كما ترشح لنيل 24 جائزة بافتا، فاز منها بأربعة تكريمات.

Black Mirror نتفليكس مسلسلات نتفليكس

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