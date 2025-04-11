سعر كيلو الأرز اليوم بعد زيادة أسعار البنزين الجمعة 11-4-2025

سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة 11-4-202 بعد أسعار البنزي الجديد اليوم في الأسواق يستعرض صدى البلد الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة اليوم الجمعة 11 أبريل 2025.

سعر كيلو الأرز اليوم بعد أسعار البنزين الجديد اليوم الجمعة

تراوح سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة بعد زيادة أسعار البنزين بين 30.44 و38.81 جنيهًا.

وبلغ بلغ متوسط سعر كيلو الأرز اليوم، بعد ارتفاع سعر البنزين 34.69 جنيه، وسجل انخفاضًا طفيفًا بقيمة 0.2 جنيه مقارنة بالفترة القريبة الماضية.

ارتفاع سعر كيلو الفول اليوم بعد زيادة أسعار البنزين

سجل متوسط سعر الكيلو 61.92 جنيهًا، وهو أعلى وأدنى سعر له في السوق حاليًا. وارتفع سعره بمقدار 1.43 جنيه بنسبة 2.36%.

أسعار السلع الأساسية بعد زيادة أسعار البنزين

نستعرض أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق بعد زيادة أسعار البنزين الأخيرة.

الدقيق: انخفض سعر كيلو الدقيق إلى 25.52 جنيهًا، بتراجع قدره 1.18 جنيه عن الفترة السابقة.

زيت عباد الشمس: تراجع متوسط سعر اللتر إلى 84.75 جنيهًا، وتتراوح الأسعار في السوق بين 84.75 و91.81 جنيهًا، مسجلًا انخفاضًا كبيرًا بلغ 6.32 جنيه.

السكر: وصل متوسط سعر الكيلو إلى 34.7 جنيهًا، ويتراوح بين 33.76 و36.5 جنيهًا، بانخفاض قدره 1.43 جنيه.

أسعار المكرونة اليوم:

مكرونة (400 جرام): انخفض متوسط سعرها إلى 22.89 جنيهًا، بتراجع ملموس قدره 5.03 جنيه.

المكرونة المعبأة: بلغ متوسط سعر الكيلو 27.52 جنيهًا، بتراجع طفيف قدره 0.4 جنيه، مع تفاوت كبير في الأسعار بين 15.6 و33.85 جنيهًا.

المكرونة السائبة: وصل متوسط سعر الكيلو إلى 24.59 جنيهًا كسعر ثابت في الأسواق، بانخفاض قدره 1.8 جنيه.

العدس المعبأ: انخفض سعر الكيلو إلى 59.92 جنيهًا، ويتراوح بين 59.92 و64.9 جنيهًا، مسجلًا تراجعًا بمقدار 6.26 جنيه.

الفول المجروش المعبأ: سجّل الاستثناء الوحيد بين السلع المرصودة، حيث ارتفع متوسط سعره بشكل طفيف إلى 57.8 جنيهًا للكيلو، بزيادة قدرها 0.12 جنيه فقط.

وتشير هذه البيانات إلى حالة من التذبذب المحدود في الأسعار، مما يعكس الحذر والترقب السائدين في الأسواق حاليًا، سواء من جانب التجار أو المستهلكين، في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا عاجلًا بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، بداية من صباح اليوم الجمعة لمتابعة تنفيذ حملات مكثفة في جميع المحافظات، تستهدف التأكد من التزام محطات الوقود ومخازن توزيع أسطوانات البوتاجاز بأسعار البنزين الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ رسميًا السادسة صباح اليوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025.

ياتي ذلك في استجابة سريعة لقرارات الحكومة بشأن تعديل أسعار البنزين اليوم الجمعة والبوتاجاز (المواد البترولية).

أسعار البنزين الجديدة اليوم الجمعة 11-4-2025

كم سعر لتر بنزين 95 الجديد اليوم الجمعة؟

بنزين 95: ارتفع من 17 إلى 19 جنيهًا للتر

كم سعر لتر بنزين 92 الجديد اليوم الجمعة؟

بنزين 92: ارتفع من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا للتر

كم سعر لتر بنزين 80 الجديد اليوم الجمعة؟

بنزين 80: ارتفع من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا للتر

كم سعر لتر السولار اليوم الجمعة؟

السولار: ارتفع من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا للتر

كم سعر أنبوبة البوتاجاز الجديد اليوم الجمعة؟

أسطوانة البوتاجاز المنزلية: ارتفعت من 150 إلى 200 جنيهًا

كشفت مصادر عن أن التحرك السريع للوزارة يأتي في إطار الحرص على ضبط الأسواق ومنع أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار المنتجات البترولية، خاصة مع الزيادة الجديدة التي أعلنتها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، والتي شملت كافة أنواع البنزين والسولار والبوتاجاز.

أسعار البنزين الجديدة اليوم الجمعة تدخل حيز التنفيذ

بحسب بيان رسمي صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية، فقد تم تطبيق الأسعار الجديدة للوقود اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا من اليوم الجمعة، وذلك في ضوء مراجعة لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية، والتي تقوم بمراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر استنادًا إلى تطورات السوق العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

غرفة عمليات مركزية للرقابة على الالتزام بأسعار الوقود الجديدة

وأوضحت المصادر أن وزير التموين شدد على ضرورة التواجد الميداني لمديري المديريات ورؤساء الإدارات المركزية لمتابعة الوضع على الأرض، والتنسيق مع مباحث التموين لضبط أية مخالفات، سواء في ما يتعلق بالبيع بأسعار غير رسمية أو الامتناع عن البيع أو تخزين المنتجات بغرض رفع أسعارها لاحقًا.

وأكد الوزير أن غرفة العمليات المركزية ستكون في حالة انعقاد دائم على مدار الساعة خلال الأيام المقبلة، وستعمل على استقبال التقارير الميدانية من المديريات التموينية، واتخاذ قرارات فورية لمعالجة أي أزمات قد تطرأ، على مستوى الجمهورية. .

للالتزام بأسعار البنزين الجديدة اليوم.. حملات تفتيش مكثفة في المحافظات

وجه وزير التموين مديريات التموين في المحافظات بتكثيف الحملات الرقابية على محطات البنزين ومستودعات البوتاجاز، مع ضرورة تحرير محاضر فورية للمخالفين، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك وقانون التموين.

وأكد الوزير أن الحملات لن تقتصر على محطات الوقود فقط، بل ستمتد أيضًا إلى الأسواق لرصد أي محاولات لرفع أسعار السلع الأساسية بشكل غير رسمي بحجة ارتفاع تكلفة النقل بعد زيادة أسعار الوقود.

الخطوط الساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين بعد زيادة أسعار البنزين اليوم الجمعة

أعلنت وزارة التموين عن تخصيص أرقام ساخنة وخطوط مباشرة لتلقي شكاوى المواطنين بشأن التلاعب في أسعار الوقود أو البوتاجاز أو أية ممارسات احتكارية، وتم التأكيد على أن فرق المتابعة ستتعامل بشكل فوري مع أية بلاغات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

من أبرز هذه الأرقام:

الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك: 19588

الخط الساخن لوزارة التموين: 16528

ردع للمخالفين وتشديد الرقابة على محطات البنزين ومستودعات البوتاجاز

أوضح مصدر مسؤول بوزارة التموين أن المحاضر التي سيتم تحريرها بحق المخالفين ستُحال مباشرة إلى النيابة العامة، خاصة في حالات الامتناع عن البيع أو البيع بسعر أعلى من السعر الرسمي، وهي مخالفات تُعد من الجرائم الاقتصادية الخطيرة في ظل الظروف الراهنة.

كما أشار المصدر إلى أن هناك تنسيقًا مباشرًا مع المحافظين لتكثيف المرور الميداني على محطات الوقود ومنافذ توزيع البوتاجاز، والتأكد من توفير الحصص الكاملة المقررة لكل محافظة، ومنع تهريب المنتجات البترولية إلى السوق السوداء.

دعوة المواطنين للوعي وتقديم الشكاوى ضد المخالفين

وطالبت وزارة التموين المواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية، والإبلاغ عن أي مخالفات فورًا، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي من جهة، والحفاظ على استقرار الأسواق وحماية الفئات الأكثر احتياجًا من جهة أخرى.