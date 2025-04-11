عمرو يوسف يهنئ أحمد مالك وايه سماحة على فيلم 6 أيام

أبدى الفنان عمرو يوسف، من خلال صفحته الخاصة على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، سعادته بنجاح الفنان احمد مالك والفنانة أيه سماحة بفيلم "٦ ايام".





وكتب عمرو يوسف: "فيلم رايق وحلو أوي ومالك نجم كبير وأحلي وأصعب من ولاد شمس اللي كسر الدنيا، مبروك يا حلوين الفيلم الحلو مبروك اختي الصغيرة (في جراند أوتيل) آية سماحة كبرت وبقت ممثلة هايلة ومبروك الاستاذ المخرج كريم شعبان".

فيلم ٦ أيام

تدور أحداث فيلم 6 أيام حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددا وقد اتخذ كلا منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟ الفيلم دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة.

أبطال وصناع فيلم "6 أيام"



ويُشارك في بطولة فيلم 6 أيام كل من أحمد مالك، وآية سماحة، الفيلم من تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان وهاني نجيب وأحمد فهمي، ويحمل الفيلم العديد من الأفكار الفلسفية حول الاختلاف والبعد والنضج والتحولات العاطفية مع مرور الزمن، وكيف أن مشاعر الحب تتأثر بالزمن.