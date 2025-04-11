قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عودة قطاري تالجو بين القاهرة والإسكندرية بعد توقف مؤقت
رفع أسعار الوقود.. غرامات وسحب رخص السائقين المخالفين لـ تعريفة الركوب
رشق القطارات بالحجارة.. موضوع خطبة الجمعة كاملة بمساجد الأوقاف اليوم
أسعار الذهب اليوم في مصر
بعد زيادة أسعار البنزين والسولار .. كيفية تحويل عربيتك غاز الطبيعي
بتتريق على بن تايج.. خالد الغندور يصدم جمهور الأهلي قبل مباراة صن داونز
زيادة أسعار البنزين والسولار.. تعريفة الركوب الجديدة للأجرة والتاكسي بالمنوفية
قوات الاحتلال تطالب سكان شمال قطاع غزة بالإخلاء الفوري
التحقيق في العثور على طالبة مصابة بجرح قطعي بمقابر القناطر الخيرية
الأهلي يقرر عدم تمديد عقد كولر
جريمة بشعة داخل مدرسة خاصة بالسلام.. بلطجية يعتدون على أسرة طالب ويسرقون 53 ألف جنيه
سعر الذهب عيار 21 اليوم 11-4-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شهيدان ومصابون في قصف الاحتلال بيت لاهيا شمال غزة

غزة
غزة
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام فلسطيني، أعلن أن مدفعية الاحـ ـتلال تقصف حي السلام بخان يونس جنوبي قطاع غزة.


وأوضح أن هناك شـ ـهداء وجرحى باستهداف الاحـ ـتلال مواطنين في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وشـ ـهيدان ومصابون في قصف الاحـ ـتلال بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

كما قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يكتفي بما يحدث في الضفة، بل يعمل على تغيير الواقع الجغرافي والأمني في غزة أيضًا، عبر شق محاور جديدة داخل القطاع مثل محور صلاح الدين، بطول يتجاوز 55 مترًا داخل الأراضي الفلسطينية، بما يمثل اعتداءً صريحًا على الحدود الجغرافية.

وأوضح أن هذه الإجراءات تؤسس لفصل كامل بين غزة ومحيطها، حتى بات الاحتلال يعيد تعريف حدود القطاع، مدعيًا أنها تقلصت إلى 300 كلم فقط، بدلاً من 360 كلم.

وأكمل: مدينة القدس تشهد موجة من الاقتحامات من قبل المتطرفين الإسرائيليين، بهدف فرض التقسيم الزماني والمكاني داخل المسجد الأقصى، وتحويل ساحاته إلى أماكن عامة، ضمن خطة صريحة لتصفية القضية الفلسطينية.

وتابع: استدعاء المواقف التاريخية للأنظمة العربية يكشف حجم الفارق بين الماضي والحاضر في التعاطي مع القضايا المصيرية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية واستشهد بلقاء جمع بين الملك فيصل وهنري كيسنجر عقب حرب أكتوبر 1973، حين طلب كيسنجر تزويد طائرته بالوقود في الرياض، فكان رد الملك فيصل حازمًا: "بلغت من العمر ما يجعلني أرغب في الصلاة في المسجد الأقصى... وإذا أردت الوقود، فخذني إلى الأقصى لأصلي هناك".


وأوضح غباشي أن هذا النموذج من المواقف العربية القوية أصبح نادرًا في الزمن الحالي، مؤكدًا أن ما يحدث الآن أخطر من "صفقة القرن" التي طُرحت سابقًا، بل ويتجاوز خطورتها إلى مستوى مقارب لاتفاقية "سايكس بيكو" من حيث التأثير على مستقبل المنطقة.


وأكد أن ما يحدث في فلسطين لا يمكن فصله عن بقية العالم العربي، بل هو بوابة لتفكيك المنطقة بالكامل.

وأشار إلى أن إعادة هيكلة المخيمات والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية تجري بطريقة ممنهجة، مستشهدًا باجتياح مناطق مثل جنين، مخيم نور شمس، طمون، وطولكرم، ما أدى إلى نزوح قسري لعشرات الآلاف من الفلسطينيين، وسط صمت دولي وعربي.

وأتم قائلاً: "من أَمِن العقاب أساء الأدب"، مشيرًا إلى أن الصمت الدولي على هذه الانتهاكات هو ما يشجع الاحتلال على المضي قدمًا في مخططاته.


 

غزة قطاع غزة القاهرة الإخبارية إعلام فلسطيني فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسطوانة البوتاجاز.. أرشفية

رسميا .. سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي الجديد

هل يجوز الصلاة بعد الاستحمام بدون وضوء

هل يجوز الصلاة بعد الاستحمام بدون وضوء ؟ جائز بشرط

أسعار السلع بعد زيادة أسعار البنزين

أسعار 10 سلع غذائية في الأسواق بعد زيادة أسعار البنزين اليوم الجمعة 11-4-2025

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات أبريل للحكومة وتوقيت الزيادة الجديدة

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات أبريل للحكومة وتوقيت الزيادة الجديدة

أسعار البنزين الجديدة بعد زيادتها رسميا

ننشر أسعار البنزين والسولار الجديدة بعد زيادتها

سعر كيلو الأرز اليوم بعد زيادة أسعار البنزين الجديدة

سعر كيلو الأرز اليوم بعد زيادة أسعار البنزين الجمعة 11-4-2025

صورة ارشيفية

زيادة أسعار البنزين والسولار.. ورفع درجة الاستعداد بالمحافظات

عودة التوقيت الصيفي رسميًا.. قدم ساعتك 60 دقيقة في هذا اليوم

عودة التوقيت الصيفي رسميًا.. قدم ساعتك 60 دقيقة في هذا الموعد

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

تعاون أكاديمي بين جامعة حلوان والسياحة الأوغندية

الشهيد الدكتور محمود أبو عمشة

حكاية محمود أبو عمشة.. اختطف الاحتلال روحه وبكاه أطباء مصر بحرقة

البابا تواضروس

وزير الشؤون النيابية يقدم التهنئة للبابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

بالصور

فيفي عبده تحتفل بمسلسل العتاولة 2 بزفة بلدي في الراديو| صور

فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

المزيد