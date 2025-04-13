قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لتدشين فرعه الجديد.. إعلامي: الزمالك يستعد لاحتفالية ضخمة في مكان أثري
مجلة «نيوزويك» الأمريكية: الرسوم الجمركية تهوي بشعبية ترامب لأدنى مستوى لها
بعد غلاء الأسعار.. دار الإفتاء تكشف عن بدائل الشبكة الذهب للمقبلين على الزواج
الترجي التونسي: الزمالك لم يفاوضنا لضم «البلايلي».. ولن نبيعه
بعد تعادله مع بيراميدز.. نجم الأهلي السابق: كولر «بيخلّص» على أفشة
دبلوماسي روسي: المحادثات بين واشنطن وطهران «مُشجّعة»
شيكابالا يدعم أحمد قندوسي بعد إصابته المروعة
مصر ترحّب بالمحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران وتثمن دور سلطنة عمان
إعلامي يكشف قيمة الشرط الجزائي في عقد كولر مع الأهلي
لميس الحديدي للحكومة: فكروا في موازنة المواطن مش بس الموازنة العامة
نجم الأهلي السابق لـ«كولر»: حان وقت الرحيل .. ويرشح علي ماهر بديلاً عنه
ترفع التكلفة حتى 9.5%.. رئيس شعبة النقل: الزيادة في المحروقات لن تمر دون تأثير على الأسعار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لو بتعاني من الكبد الدهني.. احرص على تناول هذه المشروبات

الكبد
الكبد
نهى هجرس

إذا كنت تعاني من الألم أو الانزعاج أو انتفاخ البطن، فقد تكون هذه علامات خفية على اضطرابات الكبد أو مرض الكبد الدهني ، على مر السنين، 

تظهر اضطراب الكبد الدهني كمشكلة صحية شائعة، وغالبًا ما يرتبط بسوء النظام الغذائي وخيارات نمط الحياة ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة إذا تُرك دون علاج، ومن المثير للاهتمام أن هناك بعض المشروبات القديمة التي يمكن أن تساعد بشكل طبيعي في شفاء الكبد وعكس هذه الحالة من خلال تضمين مكونات تساعد في إذابة رواسب الدهون حول الكبد. 

فيما يلي مشروبات يمكن أن تساعد في تطهير الكبد وتعزيز تقليل الدهون في غضون أسبوعين فقط من الاستهلاك المنتظم. 

الشاي الأخضر 

غني بمضادات الأكسدة المعروفة باسم الكاتيكين، والتي ثبت أنها تعمل على تحسين وظائف الكبد وتقليل تراكم الدهون في الكبد، يمكن أن يساعد شرب 2-3 أكواب من الشاي الأخضر يوميًا في تعزيز عملية التمثيل الغذائي ودعم صحة الكبد بشكل عام .

الكبد الدهني

ماء الليمون

ابدأ يومك بكوب من ماء الليمون الدافئ لتحفيز عملية إزالة السموم من الكبد، الليمون غني بفيتامين ج، الذي يساعد على إنتاج الجلوتاثيون، وهو مضاد أكسدة قوي يساعد على إزالة سموم الكبد، احرص على تناول كوب واحد كل صباح للحصول على أفضل النتائج. 

يُعرف عصير الشمندر بخصائصه الداعمة للكبد، فهو يحتوي على البيتين، الذي يساعد على تحفيز وظائف الكبد ويعزز التخلص من السموم، تناول عصير الشمندر مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا يمكن أن يساعد في تقليل دهون الكبد وتحسين صحته العامة.

المصدر times of india


 

الكبد انتفاخ البطن اضطراب الكبد الدهني وظائف الكبد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انقطاع المياه

6 ساعات.. انقطاع المياه عن مناطق عين شمس الشرقية والغربية غدا

القندوسي

إصابة مفزعة لنجم سيراميكا كليوباترا أمام فاركو.. ونقله بالإسعاف للمستشفى

حضانة الطفل

حضانة الطفل.. لمن تؤول ومتى تنتهي؟

الطقس في مصر

تغير مفاجئ في الطقس.. تحذيرات من أمطار رعدية بعد ساعات

5 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2025

5 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2025

تقلبات حادة وعاصفة ترابية تقترب.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا

الأمطار الرعدية تعود مجددًا.. تقلبات حادة غدًا والأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا

شيكا

شاهد أول تعليق من زوجة إبراهيم شيكا بعد وفاته

إبراهيم شيكا

شقيقة إبراهيم شيكا تعلن موعد ومكان صلاة الجنازة والعزاء

ترشيحاتنا

أجهزة كهربائية

شعبة الأجهزة الكهربائية: ندرس تأثيرات رفع أسعار المحروقات

دواجن

اتحاد منتجي الدواجن يكشف تأثير رفع أسعار المحروقات على الأسعار

الأهلي

لميس الحديدي عن تعادل الأهلي وبيراميدز : الشياطين الحمر فرقة موسيقية بلا عازف

بالصور

أحمد زاهر ومصطفى قمر أبرز الحضور.. لقطات من عزاء والدة زوجة رامي صبري| صور

رامي صبري وتامر حسني
رامي صبري وتامر حسني
رامي صبري وتامر حسني

للرجال فقط .. أطعمة تغنيك عن الفياجرا وترفع التستوستيرون

الخصوبة
الخصوبة
الخصوبة

أول ظهور لمحمد سامي فى عزاء حماة رامي صبري بعد اعتزاله الدراما التليفزيونية

محمد سامي
محمد سامي
محمد سامي

16 طريقة لإزالة الدهون من الكبد .. بدون أدوية وبمواد طبيعية

الكبد
الكبد
الكبد

فيديو

كلوب مدربا لـ الأهلي

كلوب مدربا لـ الأهلي في كأس العالم للأندية.. حقيقة رحيل السويسري وقدوم الالماني

لوسى

لوسي عن مسلسل لام شمسية: عمل مهم ويوعي الأسرة المصرية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: لا تحزن ..ضع روشتة دستور حياتك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

المزيد