لو بتعاني من الكبد الدهني.. احرص على تناول هذه المشروبات

إذا كنت تعاني من الألم أو الانزعاج أو انتفاخ البطن، فقد تكون هذه علامات خفية على اضطرابات الكبد أو مرض الكبد الدهني ، على مر السنين،

تظهر اضطراب الكبد الدهني كمشكلة صحية شائعة، وغالبًا ما يرتبط بسوء النظام الغذائي وخيارات نمط الحياة ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة إذا تُرك دون علاج، ومن المثير للاهتمام أن هناك بعض المشروبات القديمة التي يمكن أن تساعد بشكل طبيعي في شفاء الكبد وعكس هذه الحالة من خلال تضمين مكونات تساعد في إذابة رواسب الدهون حول الكبد.

فيما يلي مشروبات يمكن أن تساعد في تطهير الكبد وتعزيز تقليل الدهون في غضون أسبوعين فقط من الاستهلاك المنتظم.

الشاي الأخضر

غني بمضادات الأكسدة المعروفة باسم الكاتيكين، والتي ثبت أنها تعمل على تحسين وظائف الكبد وتقليل تراكم الدهون في الكبد، يمكن أن يساعد شرب 2-3 أكواب من الشاي الأخضر يوميًا في تعزيز عملية التمثيل الغذائي ودعم صحة الكبد بشكل عام .

ماء الليمون

ابدأ يومك بكوب من ماء الليمون الدافئ لتحفيز عملية إزالة السموم من الكبد، الليمون غني بفيتامين ج، الذي يساعد على إنتاج الجلوتاثيون، وهو مضاد أكسدة قوي يساعد على إزالة سموم الكبد، احرص على تناول كوب واحد كل صباح للحصول على أفضل النتائج.

يُعرف عصير الشمندر بخصائصه الداعمة للكبد، فهو يحتوي على البيتين، الذي يساعد على تحفيز وظائف الكبد ويعزز التخلص من السموم، تناول عصير الشمندر مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا يمكن أن يساعد في تقليل دهون الكبد وتحسين صحته العامة.

المصدر times of india



