دعم الخطة العربية الإسلامية.. وزير الخارجية يلتقي نظيره الفلسطيني

التقى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي بنظيره الفلسطيني محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، في على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي.



ووفق البيان الصادر عن الخارجية المصرية، تناول اللقاء آخر التطورات بالنسبة لجهود مصر فى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والمفاوضات الجارية لبدء المرحلة الثانية من الاتفاق، وكذلك التحركات لدعم الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة مع الفاعلين الدوليين.



كما بحثا كذلك التحضيرات ذات الصلة بمؤتمر إعادة الإعمار الذي تستضيفه مصر بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة. كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع في الضفة الغربية في ظل الاقتحامات العسكرية المتكررة بالمدن والمخيمات بالضفة الغربية.



وشدد الوزير عبد العاطى مجددا على رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم والتمسك بالحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، مؤكدا على ضرورة العمل على خلق الأفق السياسي اللازم لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.