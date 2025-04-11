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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جودوين شيكا: شيكابالا أسطورة وأتمنى التتويج بلقب هداف الدوري المصري

شيكابالا
شيكابالا
ياسمين تيسير

قال جودوين شيكا مهاجم وهداف نادي طلائع الجيش، إن اسمه الحقيقي هو جودوين شيكا، وأنه من الأشياء القدرية الجميلة أن يرتبط اسمه بلاعب كبير مثل شيكابالا، لأنه يعشقه.

وتابع “شيكا” لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري على إذاعة أون سبورت إف أم، أن بيراميدز هو أفضل فريق في الدوري المصري هذا الموسم نظرًا لما يقدمونه من مستويات كبيرة محليًا وقاريًا، وشيكابالا أفضل لاعب واجهته، ولم أرى لاعب أفضل منه حتى الآن.

شيكا : شيكابالا اسطوره 

وواصل مهاجم وهداف نادي طلائع الجيش، أن شيكابالا أسطورة بالنسبة لي، أشاهده وأتابعه منذ صغري، له طريقة لعب مختلفة، لذا فإن آراء من يطالبونه بالاعتزال ليست مهمة، هو أسطورة بالنسبة لي، وأتمنى اللعب بجواره يومًا ما.

وأنهى جودوين شيكا مهاجم وهداف نادي طلائع الجيش حديثه مع أحمد المصري في برنامج نجوم دوري نايل، قائلًا: أتمنى التتويج بلقب هداف الدوري المصري، وأثق جيدًا في قدراتي على تحقيق ذلك قريبًا.

شيكابالا الزمالك الدوري المصري

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