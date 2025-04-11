جودوين شيكا: مفاوضات الزمالك شائعات.. وحصلت على قميص شيكابالا لأنه لاعبي المفضل

قال جودوين شيكا مهاجم وهداف نادي طلائع الجيش إن بيراميدز هو الأقرب للتتويج بلقب الدوري المصري هذا الموسم، نظرًا لما يقدمه من مستويات كبيرة محليًا وقاريًا، مؤكدًا أنه فريق قوي ولديه إسكواد رائع.

وأضاف شيكا لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري والذي يذاع عبر إذاعة أون سبورت إف أم: من الصعب أن تنافس الأهلي والزمالك في مصر، لكن بيراميدز قادر على كسر تلك المعادلة الصعبة والتتويج بلقب الدوري المصري.

شيكا : بيراميدز قادر على التتويج بالدوري

وعن أي الأندية يفضل اللعب لها في الدوري المصري، أجاب "شيكا": لست متابعًا جيدًا للفرق الأخرى، وتركيزي فقط مع طلائع الجيش، ولو جاءني عرض سأنظر لأي نادأستطيع تقديم إفادة أكبر، تواجدي هنا جاء من أجل تقديم نفسي وإظهار قدراتي، استطيع اللعب في أي فريق في إفريقيا، لكن الأمر هنا مختلف وجيد.

وعن تألقه رفقة طلائع الجيش، قال النيجيري: جئت إلى الدوري المصري ولم يكن أحد يعرفني، لكنني كنت مصممًا على تقديم نفسي وإظهار قدراتي بشكل أفضل، خطوة التواجد هنا كانت مهمة في مسيرتي الكروية.

واختتم جودوين شيكا مهاجم وهداف نادي طلائع الجيش حديثه لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري، قائلًا: لم تأتني عروض من أي من أندية القمة، ومفاوضات الزمالك كانت شائعات، كل ما حدث بعد المباراة هو ذهابي للحصول على قميص شيكابالا، لأنه لاعبي المفضل.