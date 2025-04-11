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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ادارة الزمالك: النادي لديه سياسة محددة لـ تجديد لاعبي الفريق

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

صرحت أدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب إن النادي لديه سياسة محددة يتعامل بها   لتجديد عقود لاعبي الفريق، في إطار يضمن مصلحة النادي وتقدير اللاعبين معاً.

وقالت إدارة الزمالك: “تعاملنا مع ملف تجديد التعاقد مع اللاعب  أحمد  سيد “زيزو ”بجدية تامة وحرص على التجديد وفقاً لسياسة النادي والمبالغ المالية التي تحافظ على استقرار فريق الكرة، وتطبيقاً  فعلياً لمبدأ اللعب المالي النظيف وليس التشدق به ورفعه كشعار دون العمل به”.

وكشفت إدارة الزمالك: “أنها ليست مسؤولة عن قرار الأطراف الأخرى رغم الاتفاق على أكثر من موعد لجلسة التفاوض دون  إتمامها بسبب حجج واهية تؤكد عدم وجود رغبة حقيقية أو نية من اللاعب ووالده في التوصل إلى اتفاق نهائي، ولهذا نعلن أن اللاعب لن يكون ضمن الفريق عقب انتهاء تعاقده بعد وصول العلاقة بينه وبين النادي إلى طريق مسدود”.

وقررت إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب تحويل اللاعب أحمد مصطفي "زيزو للتحقيق نظراً للتصريحات الإعلامية المسيئة للنادي، والتي حملت معلومات مغلوطة وعلى نحو مغاير للحقيقة ولا تعبر عن المميزات الكبيرة التي منحها النادي للاعب منذ التعاقد معه عام 2019.

تجديد الونش

وعلى صعيد أخر.. نجح نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في تجديد عقد مدافعه الأساسي محمود حمدي “الونش” لمدة ثلاث سنوات قادمة، بعد جلسة جمعته بمسؤولي النادي مساء الخميس، ليضمن بقاء أحد أهم عناصر خط الدفاع بالفريق حتى عام 2028.

وعقدت جلسة التجديد في منزل عمرو الجنايني، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، بحضور حسين لبيب رئيس النادي، وأحمد يحيى وكيل أعمال اللاعب، إلى جانب الونش نفسه. 

وأسفرت الجلسة عن توقيع العقود بشكل رسمي بعد التوصل إلى اتفاق كامل بين الطرفين على جميع التفاصيل المالية والإدارية.

قيمة العقد الجديدة: 80 مليون جنيه شاملة منحة التعاقد، يتقاضى اللاعب في الموسم الأول 18 مليون جنيه، ثم 20 مليونًا في الموسم الثاني، و22 مليونًا في الموسم الثالث، ليصل مجموع الرواتب السنوية إلى 60 مليون جنيه.

كما حصل الونش على منحة تجديد تبلغ 20 مليون جنيه، تم تسليمها له عبر شيك مقبول الدفع، لتصل القيمة الإجمالية للعقد إلى 80 مليون جنيه.

الزمالك حسين لبيب زيزو الونش

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