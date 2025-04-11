تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

عرضت قناة العربية تقريراً مفصلا عن حالة الطقس في مصر يتضمن بيان هيئة الأرصاد الجوية، ودرجات الحرارة المتوقعة في مختلف المحافظات.

وكشفت الأرصاد الجوية عن تكاثر السحب المتوسطة علي السواحل الشمالية والوجه البحري قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة الشدة.



وقالت الأرصاد إنه تنشط الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر.

كما يسود طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي علي القاهرة 22 درجة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد إلي نشاط للرياح الشمالية علي مسطح البحر الأحمر تؤدي إلى ارتفاع الأمواج حيث من المتوقع أن تتراوح من 2.5: 4 أمتار.