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توجيه عاجل من السعودية| احذروا شركات الحج الوهمية.. وإجراءات جديدة لدخول المعتمرين
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

توجيه عاجل من السعودية| احذروا شركات الحج الوهمية.. وإجراءات جديدة لدخول المعتمرين

الحرم المكي
الحرم المكي
أحمد العيسوي

مع اقتراب موسم الحج 2025، بدأت المملكة العربية السعودية استعداداتها المكثفة لضمان سلاسة التنظيم وأمان ضيوف الرحمن، من خلال اتخاذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية المبكرة.

 وأعلنت الجهات المعنية في المملكة عن مجموعة من الضوابط والتعليمات الجديدة التي تهدف إلى تسهيل موسم الحج القادم، وضمان تفرغ مكة المكرمة بالكامل لاستقبال الحجاج.

خروج المعتمرين

ابتداءً من منتصف ليلة الأحد المقبل، سيتم إيقاف دخول المعتمرين إلى مكة المكرمة، وفقًا لما أعلنته وزارة الحج والعمرة السعودية، على أن يكون يوم 29 أبريل الموعد النهائي لخروج جميع المعتمرين من الحرم المكي الشريف. هذا القرار يأتي في إطار خطة تهدف إلى تهيئة مكة لاستقبال الحجاج من مختلف دول العالم، وتنظيم الحركة داخل المدينة المقدسة بما يضمن سلاسة أداء المناسك.

الوزارة أكدت أن بقاء المعتمرين داخل مكة بعد هذا التاريخ يُعد مخالفة تعرضهم للمساءلة القانونية والعقوبات النظامية، ودعت الجميع إلى الالتزام بالمواعيد المقررة حرصًا على سلامة التنظيم.

الداخلية:عقوبات صارمة على الشركات المخالفة

من جانبها، شددت وزارة الداخلية السعودية على ضرورة التزام الشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات للحجاج والمعتمرين بالأنظمة المعتمدة في المملكة. وأوضحت أن التأخر في الإبلاغ عن الحجاج أو المعتمرين الذين لم يغادروا في الموعد المحدد سيُعرض تلك الجهات لغرامات مالية قد تصل إلى 100 ألف ريال، وتُضاعف العقوبة بتعدد المخالفين.

هذا التشديد يأتي لضمان عدم حدوث أي تجاوزات قد تؤثر على خطة تنظيم الحج أو تسبب ازدحاماً غير مبرر في الأماكن المقدسة.

تحذير من القنوات غير الرسمية.. "نسك" هو المسار الوحيد

وزارة الحج والعمرة وجهت تحذيرًا صريحًا للراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام، مشددة على عدم التعامل مع القنوات غير الرسمية أو أي جهات مشبوهة. وأكدت أن الحصول على تأشيرة الحج يتم حصريًا عبر القنوات الرسمية، إما من خلال مكاتب شؤون الحج في أكثر من 80 دولة، أو عبر منصة "نسك حج" الإلكترونية التي تتيح الحجز المباشر للحجاج من أكثر من 126 دولة.

بالنسبة لحجاج الداخل من المواطنين والمقيمين، شددت الوزارة على أن "المسار الإلكتروني" في الموقع الرسمي للوزارة وتطبيق "نسك" هما الوسيلتان الوحيدتان المعتمدتان لحجز الباقات، مشيرة إلى أن أي عروض أو إعلانات خارج هاتين المنصتين تعتبر مضللة ولا تمثل الوزارة بأي شكل.

تنظيم محكم لحج آمن وهادئ

تواصل المملكة العربية السعودية جهودها لضمان موسم حج آمن ومنظم، من خلال التشديد على القوانين وتفعيل الرقابة، إلى جانب تعزيز الوعي لدى الراغبين في أداء هذه الفريضة المباركة. ويبدو أن هذا الموسم سيشهد تطبيقًا أكثر صرامة للأنظمة، بما يحقق أهداف السلامة والتنظيم، ويعكس حرص المملكة الدائم على خدمة ضيوف الرحمن بأعلى المعايير.

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