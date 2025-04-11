محافظ الوادي الجديد يوجه بحملات رقابية لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة

في إطار سعيه لضمان الالتزام بالتعريفة الجديدة، وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتكثيف حملات المتابعة على مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود بجميع مراكز المحافظة اعتبارا من اليوم الجمعة عقب صدور قرار لجنة تسعير المواد البترولية.

وكلف رؤساء المراكز بتكثيف الحملات اليومية والمرور على مواقف الاجرة وخطوط السير الداخلية والخارجية ، مشددا على دور إدارة المرور فى توفير دوريات ثابتة بكافة مواقف الأجرة بما لا يضر بمصلحة المواطنين أو السائقين، بالإضافة إلى تكثيف حملات الرقابة على الأسواق؛ لضبط الأسعار بالتنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.

وتستقبل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة شكاوى المواطنين بشأن مخالفات التسعيرة على الأرقام التالية:

▫️أرضي: 092/ 2925446

▫️واتساب: 01009945477