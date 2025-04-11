بمشاركة تريزيجيه.. الريان يكتسح الشمال بخماسية في الدوري القطري

اكتسح فريق الريان نظيره الشمال، بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة 21 ببطولة الدوري القطري.

وجاءت خماسية الريان عن طريق جوليان دي سرت وروجر جيديس وأوميد إبراهيم (بالخطأ في مرماه) وروجر جيديس (هدفين) في الدقائق 8، 42، 57، 86، 90+15.

فيما جاءت ثلاثية الشمال عن طريق بغداد بو نجاح من ركلة جزاء ونعيم السيتي وعمر علي في الدقائق 18، 34، 53.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق الريان المركز الخامس برصيد 30 نقطة، فيما يأتي فريق الشمال في المركز السادس برصيد 29 نقطة.