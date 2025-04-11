سعر اليورو اليوم 11-4-2025

شهد سعر اليورو أمام الجنيه، استقرارا في ختام تداولات اليوم الجمعة الموافق 11-4-2025؛ بدون أي تغيير بالتزامن مع تعطل العمل بالجهاز المصرفي.

سعر اليورو في مصر

وكان البنك المركزي قد اعلن تعطل العمل في البنوك المصرية البالغ قوامها 38 بنكا حكوميا وخاصا خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع لتطبيق الراحة الأسبوعية للعاملين في الجهاز المصرفي.

سعر اليورو في البنك المركزي

وفقا لآخر تحديث سجله سعر اليورو مقابل الجنيه داخل البنك المركزي المصري في آخر يوم عمل له؛نحو 56.87 جنيها للشراء و 56.99 جنيها للبيع.

أقل سعر

سجل أقل سعر يورو أمام الجنيه نحو 54.83 جنيها للشراء و 55.3 جنيها للبيع في البنك الزراعي المصري

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك التعمير والاسكان 55.02 جنيها للشراء و55.27 جنيها للبيع

متوسط سعر اليورو

ووصل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 56.48 جنيها للشراء و 56.87 جنيها للبيع في البنك المصري الخليجي

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه نحو 56.49 جنيها للشراء و 56.87 جنيها للبيع

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي نحو 56.53 جنيها للشراء و 56. جنيها للبيع

أعلي سعر يورو

بلغ أعلي سعر يورو مقابل الجنيه نحو 57.38 جنيها للشراء و 58.48 جنيها للبيع في بنكي الأهلي المصري و القاهرة.