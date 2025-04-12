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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| حصيلة فلسطين شهداء تتجاوز 52500 ..زواج الصفقة اتجار بالبشر.. صلاح الجمل: قضيت 3 أعوام في جمع دعاء الأنبياء

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
أسامة علي

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

موازنة النواب: الاتحاد الأوروبي دعم مصر بـ 200 مليون يورو لأجل اللاجئين
قال النائب فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة تنفق 6 مليارات دولار سنويا على 9 مليون لاجئ تستضيفهم.
 

نائلة جبر: الهجرة غير الشرعية موجودة عالميًا.. ومصر تحافظ على خصوصيتها
أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن الهجرة الشرعية لا تزال قائمة، وأن الهجرة غير الشرعية موجودة في جميع دول العالم، مشيرة إلى أن استمرار وجود سماسرة الهجرة غير الشرعية يعني أن هذه الظاهرة لن تنتهي بشكل كامل.
 

في أول ظهور منذ سنوات.. صلاح الجمل: قضيت 3 أعوام في جمع دعاء الأنبياء
أكد القارئ الشيخ د. صلاح الجمل أن الكتاتيب لها فضل كبير عليه في حفظ القرآن، خاصةً أنه التحق بها وحفظ القرآن داخلها في سن العاشرة، مضيفاً: كانت البداية مع الشيخ طه، ثم الشيخ صديق الجمل، ثم الشيخ مصطفى الحلواني بمسجد الحسين، ثم الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف،  وتعلمت على يديه قراءة القرآن وكأنني لم أتعلمه من قبل".  
 

خبير: 154 مليار حنيه دعم المواد البترولية في مصر
أكد الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي، أن قرار تحريك أسعار الوقود متوقع وتحدثت عنه الحكومة بشكل واضح خلال الفترة الماضية، مضيفاً أن 154 مليار حنيه حجم دعم المواد البترولية في مصر.
 

متحدث البترول: الدولة تتحمل دعم منتجات البنزين والسولار والبوتاجاز بـ11 مليار جنيه شهريًا
قال المهندس معتز عاطف، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن الدولة تستورد نحو 40 % من كمية استهلاك السولار.
 

الصحة الفلسطينية: حصيلة الشهداء تتجاوز 52500 شهيد.. والوضع كارثي
قال الدكتور خليل الدقران، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إنه منذ الثامن من مارس وحتى اليوم، بلغ عدد الشهداء أكثر من 1550 شهيدًا، إضافة إلى نحو 4000 إصابة، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، مشيرًا إلى أن نسبتهم من مجمل الضحايا تصل إلى نحو 73%.
 

التعاونية لنقل البضائع: نحن شمّاعة يعلّق عليها التجار زيادة أسعار الخضار والفاكهة
أكد أحمد الزيني رئيس الجمعية التعاونية لنقل البضائع "النولون"، أن أسعار النقل تزيد بنسبة لا تقل عن 20%، بعد تحريك أسعار الوقود في مصر ،  متابعا أن خمسين جنيه زيادة للطن الواحد في النقل.
 

نائلة جبر: زواج الصفقة أحد أشكال الاتجار بالبشر ويُعاقب عليه القانون
أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن مصر كانت من أوائل الدول التي اهتمت بملف الاتجار بالبشر، حيث تم إصدار القانون رقم 64 لسنة 2010، وتشكيل لجنة وطنية مختصة تابعة في بدايتها لوزارة الخارجية.
 

من 4 إلى 7.2 مليار قدم مكعب.. وزير البترول الأسبق حجم الزيادة في إنتاج الغاز المصري
قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن رقم الدعم لم يتغير فعليًا منذ سنوات، لكن قيمة الدعم تبدو متغيرة فقط بسبب التغير في سعر صرف العملة.
 

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