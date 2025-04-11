التعاونية لنقل البضائع: نحن شمّاعة يعلّق عليها التجار زيادة أسعار الخضار والفاكهة

أكد أحمد الزيني رئيس الجمعية التعاونية لنقل البضائع "النولون"، أن أسعار النقل تزيد بنسبة لا تقل عن 20%، بعد تحريك أسعار الوقود في مصر ، متابعا أن خمسين جنيه زيادة للطن الواحد في النقل.

وأضاف الزيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن خمسة قروش زيادة على سعر الخضروات والفاكهة بعد تحريك أسعار الوقود بعد زيادة البنزين الأخيرة، متابعا أن يجب مراقبة الأسواق خلال الفترة المقبلة للأسواق لمنع جشع التجار.



وتابع أحمد الزيني رئيس الجمعية التعاونية لنقل البضائع "النولون"، أن النقل هو الشماعة التي يعلق عليها التجار في الأسواق رفع الاسعار بشكل مبالغ فيه وفي الواقع الزيادة على كيلو الخضار والفاكهة خمس قروش.