مصطفى إبراهيم: مستقبل الزمالك في التركيز على قطاع الناشئين

أكد مصطفى إبراهيم، نجم نادي الزمالك السابق، على أهمية التركيز على قطاع الناشئين داخل القلعة البيضاء، باعتباره الطريق الأنسب لبناء مستقبل قوي ومستقر للفريق الأول خلال المرحلة المقبلة.

الزمالك لا يقف على أي لاعب

وخلال تصريحاته لبرنامج “زملكاوي” عبر قناة الزمالك، شدد مصطفى إبراهيم على أن نادي الزمالك كيان عظيم، لا يتأثر برحيل أي لاعب، مشيرًا إلى أن عظمة النادي تكمن في جماهيره الوفية وأبنائه المخلصين الذين يحملون القميص بكل فخر. وقال: “الزمالك نادٍ كبير لا يقف على لاعب، وسيظل مصدر نجومية لكل من يرتدي قميصه”.

لا مكان للمساومة داخل الفريق

وأوضح إبراهيم أن ارتداء قميص الزمالك يُعد شرفًا لأي لاعب، معتبرًا أن من يساوم النادي أو يضع شروطًا لا يستحق التواجد في الفريق، حيث يجب أن يكون الولاء والانتماء هما الأساس.

مرحلة لإعادة البناء من الجذور

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن المرحلة الحالية يجب أن تكون بداية حقيقية للاهتمام بقطاع الناشئين، خاصة في ظل تحديات عصر الاحتراف وسيطرة الجوانب المادية على تفكير الكثير من اللاعبين. وأكد أن الاستثمار في الناشئين يضمن استمرارية النجاح والولاء للكيان.

الابتعاد عن حرب السوشيال ميديا

واختتم إبراهيم تصريحاته بدعوة الجماهير إلى الابتعاد عن الصراعات على مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل على دعم النادي واللاعبين والجهاز الفني من أجل تحقيق الاستقرار المطلوب والتتويج بالبطولات، قائلًا: “لابد من الالتفاف حول الفريق لتحقيق حلم الجماهير هذا الموسم”



