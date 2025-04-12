المغرب: التحقيق في انزلاق طائرة بمطار فاس سايس أدى لإصابة 4 أشخاص

أعلنت السطات المغربية، فتح تحقيق تقني إثر تعرض طائرة "طراز هوكر XP800"، بمطار فاس سايس، لانزلاق أدى لإصابة 4 أشخاص.



وذكرت وزارة النقل واللوجيستيك المغربية أن الحادث وقع عند الساعة الرابعة و10 (بالتوقيت المحلي للمغرب)، لطائرة تشغلها شركة الخطوط الجوية (إير أوسيان) رقم التسجيل CN-TKC، التي كانت قادمة من مطار مراكش باتجاه مطار فاس سايس؛ حيث انحرفت عند المدرج الطولي أثناء هبوطها، واصطدمت بجدار سياج المطار؛ ما تسبب في إلحاق أضرار مادية جسيمة بالطائرة.



وأضافت وزارة النقل واللوجيستيك المغربية أن أفراد طاقم الطائرة الثلاثة وشخصا واحدا أصيبوا في الحادث، مؤكدة أنه جرى إسعافهم على الفور ونقلهم إلى مصحة للعلاج.

