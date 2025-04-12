قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مرتاح للغاية.. الرئيس الأمريكي: شيء إيجابي سيخرج من الحرب التجارية مع الصين
رمز النجاح وجماهيره تحصنه من شر الحاسدين.. سعر خرافي لساعة محمد صلاح
زلزال بقوة 9ر5 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة
أخبار التوك شو| حصيلة فلسطين شهداء تتجاوز 52500 ..زواج الصفقة اتجار بالبشر.. صلاح الجمل: قضيت 3 أعوام في جمع دعاء الأنبياء
نشرة المرأة والمنواعات | ساعة محمد صلاح تثير الجدل.. تصريحات هبه قطب الجريئة.. وفاة فنة أقلاش ومخاطر عمليات التجميل
أخبار العالم | ترامب مستعد لإنجاز اتفاق سريع مع إيران.. ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل.. والسجن 100عام لشبكة تجسس للموساد في تركيا
ماذا يحدث عند قراءة يس 7 مرات يوميا؟.. علي جمعة: اغتنموها لهذا السبب
بيراميدز ينفي الدخول فى مفاوضات لضم لاعب تونسي فى نادي مجري
توجيه عاجل من السعودية| احذروا شركات الحج الوهمية.. وإجراءات جديدة لدخول المعتمرين
أوروبا تتعهد بـ21 مليار يورو مساعدات عسكرية ودعم لـ أوكرانيا
دعاء اليوم 14 شوال.. الإفتاء: بكلمتين تضمن سرعة الاستجابة
أطول إجازة في 2025.. موعد وقفة عيد الأضحى فلكياً| الخميس أم الجمعة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة متهم بـخلية السويس الإرهابية.. اليوم

المستشار حماده الصاوى
المستشار حماده الصاوى
إسلام دياب

تستكمل محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم السبت، محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس الإرهابية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين في القضية رقم 51592 لسنة 2013 اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهاب.

محكمة جنايات مستأنف بدر محاكمة متهم خلية السويس الإرهابية خلية السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة قضب تتصدر التريند بعد وفاة والد عامل الدليفري .. أبرز تصريحاتها المثيرة للجدل عن العلاقات الزوجية

هبة قطب تتصدر التريند بعد وفاة والد عامل الدليفري .. أبرز تصريحاتها المثيرة للجدل

شيكابالا

مقابل مليون دولار .. شيكابالا يوقع على عقود انتقاله إلى النصر الليبي

خناقة اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام محافظة سوهاج ونائب المحافظ

عايز يمشى جنب المحافظ.. تفاصيل خناقة اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام سوهاج والنائب

مضاعفات قصيرة المدى بعد العملية مباشرة

وفاة مصممة أزياء شهيرة بعد تكميم المعدة.. تحذيرات طبية من المضاعفات

ليلي أحمد زاهر وهشام جمال

ليلى أحمد زاهر وهشام جمال يحتفلان بزواجهما خلال أيام.. خاص

عملة مصرية

موعد صرف معاشات شهر مايو 2025

أطول إجازة في 2025.. موعد وقفة عيد الأضحى فلكياً| الأربعاء أم الخميس؟

أطول إجازة في 2025.. موعد وقفة عيد الأضحى فلكياً| الخميس أم الجمعة؟

شيكابالا

النصر الليبي يوضح لـ"صدى البلد" حقيقة ضم شيكابالا

بالصور

رمز النجاح وجماهيره تحصنه من شر الحاسدين.. سعر خرافي لساعة محمد صلاح

ساعة صلاح تثير الجدل.. وصل للقلوب قبل الملاعب جماهيره تحصنه من شر الحاسدين
ساعة صلاح تثير الجدل.. وصل للقلوب قبل الملاعب جماهيره تحصنه من شر الحاسدين
ساعة صلاح تثير الجدل.. وصل للقلوب قبل الملاعب جماهيره تحصنه من شر الحاسدين

نشرة المرأة والمنواعات | ساعة محمد صلاح تثير الجدل.. تصريحات هبه قطب الجريئة.. وفاة فنة أقلاش ومخاطر عمليات التجميل

هبة قطب تتصدر التريند بعد وفاة والد عامل الدليفري
هبة قطب تتصدر التريند بعد وفاة والد عامل الدليفري
هبة قطب تتصدر التريند بعد وفاة والد عامل الدليفري

طريقة سهلة وسريعة لعمل الكشري المصري..صور

طريقة سهلة وسريعة لعمل الكشري المصري..صور
طريقة سهلة وسريعة لعمل الكشري المصري..صور
طريقة سهلة وسريعة لعمل الكشري المصري..صور

بعد وفاة فنة أقلاش بسبب تكميم المعدة.. عمليات التجميل سرقت حياة هؤلاء الفنانين

بعد وفاة فنة أقلاش بسبب تكميم المعدة.. عمليات التجميل سرقت حياة هؤلاء الفنانين
بعد وفاة فنة أقلاش بسبب تكميم المعدة.. عمليات التجميل سرقت حياة هؤلاء الفنانين
بعد وفاة فنة أقلاش بسبب تكميم المعدة.. عمليات التجميل سرقت حياة هؤلاء الفنانين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: لا تحزن ..ضع روشتة دستور حياتك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

المزيد